Vallés desmonta otra gran mentira de Sánchez: primero fue el IVA de las mascarillas, ahora el recibo de la luz

Vicente Vallés ha vuelto a dejar en evidencia al Gobierno Sánchez.

Al presentador de la segunda edición de las noticias de Antena 3 del 13 de enero de 2021 le han bastado tres minutos para soltar tal descarga al Ejecutivo socialcomunista que ha dejado como resultado un achicharramiento de todo el Consejo de Ministros.

Todo vino por ese portento de portavoz que tiene Moncloa, María Jesús Montero, a la sazón también responsable de la cartera de Hacienda, que intentó colar el bulo de que el Gobierno de España no podía rebajar el precio de la luz porque era una cuestión que venía mandatada desde Bruselas.

Eso puso sobre la pista a Vallés que, rápidamente, puso a trabajar en la cuestión a su equipo en la capital comunitaria, encabezado por Guillermo Ortega, y el resultado fue el que todos se maliciaban.

Que el Gobierno de Pedro Sánchez, una vez más, faltaba a la verdad de las cosas. Justo igual que en el mes de noviembre cuando aseguraba por activa y por pasiva que no podía reducir el IVA de las mascarillas porque iba en contra de la reglamentación de la Unión Europea.

Vallés presentaba así la cuestión en su informativo:

Coincide con este episodio de frío extremo una subida también extrema del recibo de la luz, de hasta un 30% en lo que llevamos del mes de enero. Esto ha abierto un debate sobre si el Gobierno debería rebajar el IVA de la electricidad para abaratar el precio de la luz a los consumidores. Es un debate idéntico al que se produjo hace un par de meses con el precio de las mascarillas. En un primer momento la ministra protavoz dijo que la Unión Europea no lo permitía.

Añadía Vallés que:

En aquel momento se demostró que la Unión Europea no ponía ninguna pega para bajar el precio de las mascarillas, como ya había hecho Italia o Portugal , y el Gobierno de España se vio obligado a bajar el impuesto. Ayer la ministra María Jesús Montero volvió a poner la excusa de Bruselas diciendo que la Unión Europea no recomienda que España baje el IVA de la luz.

El presentador metía una nueva cornada a la titular de Hacienda:

Dice la ministra que no está en línea con Europa. Pues bien, Antena 3 Noticias ha hecho una consulta ante las autoridades europeas en Bruselas y la respuesta es que no hay nada que impida al Gobierno español bajar el IVA de la luz. En una directiva de la Unión Europea, en su artículo 102, esta directiva dice textualmente que «los Estados miembros podrán aplicar un tipo impositivo reducido al suministro de gas natural, electricidad y de calefacción urbana siempre que no exista riesgo de distorsión de la competencia.