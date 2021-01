Reprimenda de Ana Rosa al matrimonio de alcaldes socialistas que se ha ‘colocado’ la vacuna del Covid porque sobraban…

La historia de este jueves 14 de enero de 2021 es para no creer. Pero es cierta.

Carolina Vives, alcaldesa de Els Poblets y su marido y alcalde de El Verger, Ximo Coll, se han vacunado de Covid con la primera dosis de Pfizer de entre los diales que han llegado a sus municipios de una comarca alicantina.

Una vez trascendido y llegado a todos los medios nacionales, el escudo de los alcaldes pasa por asegurar que ellos no pidieron la vacuna, sino que les llamaron del centro de salud pertinente porque sobraban dosis de los diales abiertos, y ellos, a fin de cuentas, son personal de riesgo… Esa es toda la defensa, que repiten una y otra vez estos alcaldes del Partido Socialista valenciano.

Así que desde El programa de Ana Rosa, ya en viernes 15, quisieron hablar con los protagonistas para aclarar la situación. La defensa del matrimonio es tan pobre que todo terminó en reprimenda de la propia Ana Rosa Quintana como si se tratara de dos chiquillos egoístas.

De un vial habían sacado las cinco dosis y las habían preparado, y después de vacunar a todo el mundo, pensaron que nosotros éramos personas afines al grupo que se iba a vacunar en ese momento Nosotros dijimos que no estábamos dentro de este grupo. No nos llamaron porque somos alcaldes sino porque somos los concejales de Sanidad de nuestros pueblos.

Alcaldes: El criterio no lo decidimos nosotros, sino el centro de salud, que les sobraron dosis.

Ana Rosa: Es tan escasa la vacuna que calcular mal… Es que a lo mejor se deja sin vacunar a gente de otra localidad que son ancianos.

Alcaldes: A nosotros nos requieren para que vayamos a vacunarnos. No nos saltamos ningún protocolo.

Ana Rosa: Sí, se lo han saltado.

Alcaldes: ¡Es que aquí no se están vacunando a las residencias todavía! En nuestros pueblos solo se ha vacunado a los sanitarios, a los ancianos de residencias no porque están en cuarentena.

Ana Rosa: A ver, Carolina, Ximo, a mí perdóneme ustedes pero la gente va a entender muy mal que si sobran dos vacunas de un vial se le ponga a los alcaldes, ¡es que es muy raro! ¡Hay un plan nacional y en ese plan no están los alcaldes! Ustedes como alcaldes, como concejales, tendrían que haber pensado que no era correcto.

Alcaldes: ¡Pero por qué no era correcto? Si somos los responsables de Sanidad de nuestros municipios!

Ana Rosa: Bueno, oye, cada uno lo analizáis pero es una decisión arbitraria.

Alcaldes: Nosotros no hemos saltado ninguna norma, nos han llamado y lo haríamos una y mil veces. ¡Nos ha llamado Sanidad pública!

Ana Rosa: Perdón, pero Sanidad es usted.

Alcaldes: Claro, pero es que yo dependo de Sanidad pública de mi pueblo. A nosotros nos dijeron “venid a vacunaros”.

Ana Rosa: De verdad… O si no, vais a la cárcel… Hombre, no. Hay decisiones personales, y más ustedes que son concejales de Sanidad. Es verdad que ustedes no lo han pedido, que les han llamado, pero ustedes son los responsables y tienen que dar ejemplo, nada más que eso.