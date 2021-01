El Risto Mejide más chulo resucita contra el líder de los taxistas: «¡Ahora mismo te vas a retractar!»

Un momento de lo más tenso el vivido este 14 de enero de 2021 en Todo es mentira, cuando entrevistaban al líder de la asociación del taxi ‘Project Taxi’, Tito Álvarez, que hasta la fecha había aparecido en numerosas ocasiones en el espacio de Cuatro.

Risto Mejide, desde el primer saludo al protagonista, se puso como el bicho del pantano resucitando esa faceta tan conocida de él de chulo infumable, supuestamente cabreadísimo por una carta abierta de este colectivo de taxistas contra él. El motivo de los conductores fue la participación en el programa de un miembro de SOS4x4 en días anteriores, que aseguraba que colectivos de Taxi y VTC se encontraban detrás de las agresiones a sus coches solidarios con los afectados por Filomena.

Pero ya sabemos de sobra todos lo que le gusta a Risto un broncazo en televisión:

A mí lo que me alucina es que llevo dos días recibiendo todo tipo de insultos. Que me insulten ya me molesta, pero encima lo hace gente que no me conoce y que no se ha mirado el programa. Dicen cosas que nosotros no hemos dicho en ningún momento.

La verdad es que los argumentos del taxista, desde el propio Taxi, fueron algo menos que timoratos, quedando absolutamente a los pies de Risto para la puntilla final:

Y entonces fue cuando Risto entró a matar y el taxista se defendió también a las bravas:

Risto: Exacto, y hemos estado de vuestra parte en los momentos que necesitabais más cobertura mediática. ¿A qué viene esto, Tito?

Tito: Esto viene a que estamos en un momento muy sensible, y estas cosas molestan, Risto.

Risto: ¡Qué te molesta de lo que he hecho, cuéntame!

Tito: Que todos los medios en general siempre que ocurre algún acto contra los taxistas, ¡estamos muy sensibles con ese tema!

Risto: Hacer una carta abierta a Risto Mejide, que es lo que habéis hecho, no a todos los medios, y me estáis acusando de algo que no he hecho. ¿Ahora quién tiene que rectificar, Tito?

Tito: Yo rectifico en lo que me haya podido equivocar, pero sigo pensando que en depende qué temas se nos ha atacado…

Risto: Mira Tito, yo puedo estar igual de sensible que tú, pero no voy a permitir que me lances a la jauría de las redes acusándome de cosas que yo no he dicho. No lo voy a permitir ni contigo ni con nadie, así que ahora mismo te vas a retractar.

Tito: Mira, tú no me vas a decir a mí de lo que yo me tengo que retractar de las formas que me lo estás diciendo. ¡Te pido respeto!

Risto: Pues entonces no tenemos nada de qué hablar. El que miente eres tú y no volveremos a hablar. ¡Hasta nunca!

Tito: ¡Pues hasta luego!