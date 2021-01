Vicente Vallés desquicia a Iglesias que ordena a Podemos buscar fórmulas para amordazar al periodista de A3

Se ha convertido en el objetivo a abatir por parte de los podemitas y, por qué no, también de una parte de los socialistas.

Vicente Vallés, presentador de las noticias de Antena 3 en su segunda edición de lunes a viernes, amarga día sí y día también al Gobierno socialcomunista al poner en el escaparate todos sus dislates y toda la hemeroteca que tiene tras de sí.

Pero lo sucedido con el IVA del recibo de la luz ha supuesto toda una subida de tensión y hace más que evidente el señalamiento que en julio de 2020 hizo Pablo Iglesias al asegurar en plena sala de prensa de La Moncloa que «había que naturalizar el insulto», en clara referencia al acoso en redes que estaba padeciendo Vallés y otros colegas que no comulgaban con las ruedas de molino del Gobierno socialcomunista.

Y, claro, en su informativo del 13 de enero de 2021, en tres soberbios minutos, dejó KO tanto a socialistas como a podemitas:

En aquel momento se demostró que la Unión Europea no ponía ninguna pega para bajar el precio de las mascarillas, como ya había hecho Italia o Portugal, y el Gobierno de España se vio obligado a bajar el impuesto. Ayer la ministra María Jesús Montero volvió a poner la excusa de Bruselas diciendo que la Unión Europea no recomienda que España baje el IVA de la luz.

Dice la ministra que no está en línea con Europa. Pues bien, Antena 3 Noticias ha hecho una consulta ante las autoridades europeas en Bruselas y la respuesta es que no hay nada que impida al Gobierno español bajar el IVA de la luz. En una directiva de la Unión Europea, en su artículo 102, esta directiva dice textualmente que los Estados miembros podrán aplicar un tipo impositivo reducido al suministro de gas natural, electricidad y de calefacción urbana siempre que no exista riesgo de distorsión de la competencia.

Esto es lo que dice la directiva y, de hecho, varios países comunitarios tienen el IVA de la luz más bajo que España, que tiene el 21%. Por ejemplo Francia tiene el 20%, aunque en la parte fija de la factura solo es un 5,5%. Alemania aplica un IVA del 19%. En el caso de Portugal se aplica un IVA que va del 23% al 6%, protegiendo principalmente a los pequeños consumidores. Italia tiene un 10%.