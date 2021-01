‘Paliza’ a los alcaldes jetas que se pusieron la vacuna: «¡Malnacidos! ¡Que los saquen a gorrazos!»

Están localizados, “¡y son unos malnacidos!”, como dice Eduardo Inda.

Los alcaldes con la mayor jeta de España pertenecen cuatro al PSOE y uno a Junts per Cat, y están en tela de juicio por haberse puesto la primera dosis de la vacuna de Pfizer, con argumentos del tipo “es que sobraban”, “es que nos han llamado”, “es que atendemos a mucha gente todos los días”.

Los socialistas son el matrimonio alicantino Ximo Coll (El Verger) y Carolina Vives (Els Poblets), Fran López (Rafelbunyol, Valencia) y la cordobesa Francisca Alamillo (Torrecampo); y ya han sido suspendidos de militancia.

El alcalde restante es Sergi Pedret, al frente del Ayuntamiento de Riudoms (Tarragona) por JuntsxCat.

De modo que este lunes 18 de enero de 2021 en el espacio matutino de Telecinco, El programa de Ana Rosa, tanto la propia presentadora (Ana Rosa Quintana) como el conocido tertuliano Eduardo Inda, asestaron algunas puñaladas definitivas a esta panda de alcaldes de la vergüenza:

Inda : Esto en términos democráticos es impresentable, y espero que los concejales respectivos los echen a la calle, les hagan mociones de censura… A todos estos chorizos, ¡malnacidos! ¡Que son unos malnacidos! ¡Cuatro del PSOE y uno de Junts per Cat!

Durante los primeros momentos posteriores a la explosión de la información, el matrimonio de alcaldes de dos municipios de Alicante trataron por todos los medios de defenderse, incluso en televisión. Fue el pasado viernes 15 de enero de 2021 pero les salió bastante mal la estrategia en Telecinco, con Ana Rosa a los mandos:

Alcaldes: Nosotros no hemos saltado ninguna norma, nos han llamado y lo haríamos una y mil veces. ¡Nos ha llamado Sanidad pública!

Ana Rosa: Perdón, pero Sanidad es usted.

Alcaldes: Claro, pero es que yo dependo de Sanidad pública de mi pueblo. A nosotros nos dijeron “venid a vacunaros”.

Ana Rosa: De verdad… O si no, vais a la cárcel… Hombre, no. Hay decisiones personales, y más ustedes que son concejales de Sanidad. Es verdad que ustedes no lo han pedido, que les han llamado, pero ustedes son los responsables y tienen que dar ejemplo, nada más que eso.