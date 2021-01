El repaso sin precedentes de Margallo a Errejón: «¿Pero a ti no te gusta Venezuela?»

No es muy habitual ver al exministro de Exteriores, José Manuel García-Margallo, humillando a su contrincante en televisión. Y eso es precisamente lo que hizo en la noche de este domingo 17 de enero de 2021 en laSexta, con el expodemita Íñigo Errejón, que quedó como un auténtico pobrecillo, zarandeado por las palabras de su oponente. Brutal.

El tema monográfico de El Objetivo de Ana Pastor era el ‘adiós al trumpismo’, un asunto que remueve sentimientos también aquí en España, y con dos oponentes tertulianos para debatirlo: los mencionados protagonistas Margallo y Errejón.

La ‘paliza’ fue tal que pocas veces habíamos visto unas caras de Errejón con tal nivel de descomposición en TV:

Margallo: No hay nadie que esté más lejos de Trump que yo, pero las cifras no dicen lo que tú estás diciendo.

Errejón: Yo estoy diciendo que la sociedad americana se ha roto por la desigualdad.

Margallo: Yo lo que te digo es que el crecimiento del PIB ha sido el mayor, muy superior al de Obama, hasta la pandemia, y muy superior a los otros países del mundo con los que puede competir. En desempleo, el más bajo desde 1960, y la democracia liberal no es un invento que yo esté haciendo esta noche: nace después de la IIGM en oposición al fascismo y nazismo por un lado, y al comunismo de Stalin por el otro (y señala a Errejón). Y eso nos separa. Y nos identifica en términos positivos lo que he dicho: libertades y derechos, separación de poderes, economía de mercado y respeto a las instituciones internacionales.

Errejón: ¡Si yo te compro todo eso!

Margallo: ¡Pero cómo me vas a comprar eso si me dices que las instituciones internacionales son oligarquías de los mercados y no tienen control democrático!