Otra presunta estafa de Avilés pone en jaque a Telecinco: condena de las redes sociales

Existe una curiosa relación entre el polémico ‘colaborador’, que no periodista, José Antonio Avilés y Mediaset: los de Paolo Vasile no dejan de darle protagonismo (y colaboraciones) mientras otros programas de Telecinco airean sus presuntas estafas.

La última ha salido a la luz hace solo unos días y está relacionada con la presunta falta de escrúpulos de Avilés durante el temporal Filomena que azotó Madrid la pasada semana y de lo que el colaborador habría intentado sacar partido para trasladarse hasta los estudios de Telecinco en un lujoso 4×4, pero claro ‘tirando’ de engaños y mentiras… Así, al menos, es lo que denuncian programas como el de María Patiño.

Les contamos en Periodista Digital: este sábado el programa Socialité descubría un supuesto nuevo intento de estafa por parte de José Antonio Avilés, afirmando que pudo haber estafado el pasado fin de semana a una mujer para conseguir llegar a Telecinco en pleno temporal de nieve. “Ha vuelto a las andadas“, empezaba contando Miguel Ángel Rech, redactor del programa, a María Patiño.

“José Antonio no quiso venir en Metro y lo que hizo fue intentar contratar a un particular para que le fuera a buscar al hotel en el que estaba y que le llevara en un 4×4 a Telecinco”, explicaba el mencionado redactor. “¿Qué pasa? Que José Antonio no dice que es para él sino para un futbolista muy famoso ni tampoco dice que es él el que lo contrata sino la propia cadena, Telecinco“, continuaba detallando el reportero de Socialité.

María Patiño explicaba a la audiencia que la señora fue muy astuta y grabó a Avilés por lo que tenían las pruebas del delito. Justo después, el programa de emitía la grabación de la mujer a José Antonio Avilés. “Nos dice que quiere alquilar un Hummer para unos futbolistas que van a Telecinco en nombre de Telecinco y como que es Telecinco quien paga“, relataba la mujer que iba a ser víctima del engaño.

“Ningún programa de Telecinco llevó a un futbolista el domingo, él quería el servicio para él, lo que pasa es que él no quería que se supiera eso porque realmente él no lo iba a pagar”, proseguía contando la mujer en el vídeo que ha emitido Socialité. “A mí no me ha sorprendido absolutamente nada“, apuntaba Patiño al ver el vídeo.

Pero este nuevo follón, como era de esperar, se ha vuelto en contra de Telecinco: tras este nuevo supuesto intento de “estafa” por parte de José Antonio Avilés, este sábado por la tarde las redes volvían a criticar a Telecinco y a ‘su’ programa Viva la vida por seguir contando con el cordobés como colaborador del programa y sobre todo por no hablar de sus “estafas”.