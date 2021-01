Un día fue la estrella de Cuatro y hoy le arrastra hasta Risto: «Me empieza a tocar mucho la moral»

Un día fue la estrella de la izquierda progre más desnortada.

Lo convirtieron poco menos que en una estrella del rock, aunque cueste creerlo, al portavoz de la gestión de la pandemia -bastante desastrosa, además- en España. Fernando Simón pasó en unos días de decir que en nuestro país apenas habría algún caso de coronavirus a comentar sobre las camisetas que estaban vendiéndose con su cara…

Y lo llamaron de la tele, claro, muchas veces y para muchas entrevistas. Pudo elegir a cualquiera de los medios que cada día se hacían preguntas sobre el virus, cubrían la incidencia en los hospitales, se mantenían en la calle en pleno confinamiento… Pero Fernando Simón prefirió ir a hacer submarinismo y escalada al programa de Jesús Calleja.

En aquellos días, el epidemiólogo se convirtió en la auténtica estrella de Cuatro y todos los programas de la cadena hacían gala del programa especial del aventurero. Aunque con bastante probabilidad, Simón fue el peor protagonista en ocho temporadas de Planeta Calleja, pero estaba muy de moda.

Aún sorprende ver cuánto les ha costado a según quiénes bajarse del burro de este tipo, pero se celebra que lo empiecen a hacer.

Este martes 19 de enero de 2021 tuvo que ser un día especialmente complejo para Fernando Simón en lo que a críticas televisivas se refiere, porque por la mañana le llegó el palo de Ana Rosa Quintana y por la tarde, el de Risto Mejide. Un completo desde Mediaset. Desde el programa de los bufones de Todo es mentira ya no le ríen tanto las gracias a Simón, al que llaman Don Simón…

Yo no sé vosotros, pero yo ya empiezo a estar hartito de los sermones del doctor Simón. Básicamente, que me traten de insolidario o me insulten, bueno, pues mira, pero que me llamen idiota y me lo demuestren cada vez que me hablan, me empieza a tocar mucho la moral. Esto de que nos digan de que siempre la culpa es nuestra y a ver cómo nos portamos, porque ¿qué pasaría si el problema no es ese sino que las medidas propuestas por las autoridades no están dando sus resultados?