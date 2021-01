La espantosa cobertura de TVE en la toma de posesión de Biden: «Estoy tomando fotos como una reporterilla»

Solo le faltó gritar algo al estilo «¡Biden, fírmame un autógrafo!»

TVE dispuso una amplia cobertura durante la jornada del 20 de enero de 2021 con motivo de la toma de posesión de Joe Biden como nuevo presidente de los Estados Unidos.

Satisfechos como ellos solos por ver como Donald Trump abandonaba la Casa Blanca, lo cierto es que en la «televisión espantosa» de Rosa María Mateo no disimularon un ápice sus apetencias por el nuevo mandatario estadounidense.

Sin embargo, lejos de cubrir la noticia de la manera más imparcial posible, lo cierto es que la audiencia de TVE sufrió en sus tímpanos como una de las reporteras enviadas a los diferentes actos, Anna Bosch, se comportó más como una groupie que como una periodista.

Tanto en el especial conducido por Ana Blanco como en el Telediario de Carlos Franganillo, la periodista enviada al Capitolio y posteriormente a la Casa Blanca estuvo más pendiente de vivir como una fan de Biden los primeros actos protocolarios del nuevo presidente de los Estados Unidos que de informar a los espectadores.

Tan a lo suyo estaba que cada vez que le hablaban los presentadores para que informara sobre lo que estaba viendo salía con frases ininteligibles o incluso le salía sin disimulo alguno un alma forofa.

Por ejemplo, con Ana Blanco perpetró este momento. La conductora del Telediario 1 reclamaba su atención y Bosch, más pendiente a licuarse con Joe Biden, soltaba esto:

¡Sí, estoy aquí, no me gritéis, que no me voy!