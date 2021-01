Ferreras, tienes lo que cultivaste: el panfleto de Podemos vincula al director de LaSexta con ‘cloacas Villarejo’

Antonio García Ferreras tiene lo que sembró hace ya unos cuantos años y ha ido cultivando, regando y abonando desde entonces.

Ha sido de los periodistas que más ha alentado y dado cancha a los podemitas. El que más voz y espacio, junto a separatistas catalanes y otras yerbas, les ha dado en los platós de Atresmedia y sobre todo en laSextaTV, televisión que dirige y no se hace nada sin su aprobación o consentimiento.

El canal más progre de Atresmedia se convirtió durante años en el altavoz de los fundadores del partido morado. Y ahora, así se lo ‘agradecen‘.

El libelo de Dina Bousselham, es decir, Podemos, publica que «un informe policial señala a Ferreras y lo vincula con el accionista que comparten OKDiario y El Plural».

‘La última hora noticias‘ le vincula con las cloacas «en el marco de las investigaciones al excomisario Villarejo».

La nota dice que es el presentador de ‘Al rojo vivo‘ el «posible» vínculo entre el digital de Eduardo Inda, OKDiario, y el de Angélica Rubio, ElPlural.

Has alimentado a esta chusma durante años, Antonio García Ferreras. Tienes lo que mereces, y espero que se te indigeste. No me das ninguna pena. pic.twitter.com/9H63Hpe2y4

— Pastrana (@JosPastr) January 21, 2021