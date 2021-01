Inclemente arranque de Pedrerol: "Jugadores del Madrid, antes de la prórroga, riendo..."

El Real Madrid cayó derrotado este 20 de enero de 2021 en los dieciseisavos de final de la Copa del Rey frente al Alcoyano de la Segunda División B, con un presupuesto anual de menos de 800.000 euros, por 2-1 y contra diez jugadores después de la prórroga.

Un partido que de nuevo deja muy señalado al conjunto blanco y a su entrenador, Zinedine Zidane, solo unos días después de ser apeado de la Supercopa de España en la semifinal. En apenas una semana el Real Madrid ha tirado a la basura dos títulos de este curso 20-21 y Zidane se encuentra de nuevo en una posición muy incómoda.

En el programa referencia deportivo de la tele nocturna, El Chiringuito, se pueden imaginar que fue un día de lo más movidito. Empezando, desde el primer segundo, con un editorial lapidario de Josep Pedrerol:

Qué bonita la Copa del Rey, el Alcoyano pintando la cara al Real Madrid.

Le han preguntado a Zidane si no ha sido una vergüenza lo de hoy. ¿Sabéis lo que ha contestado? Que no. Zidane, se reía hace seis días con Marcelino cuando le echaron de la Supercopa. Y dice que no, que lo de hoy no es una vergüenza.