Tunda de palos de la viróloga Margarita del Val a las preguntas bobas y arbitrarias de Mamen Mendizábal

Está la izquierda progre y sus representantes en los medios de comunicación lanzada a que hay que cerrarlo todo para frenar esta tercera ola de coronavirus en España.

Y a partir de ahí van dando forma a su espacio mediático, como intentó hacer Mamen Mendizábal en ‘Más vale tarde’ este 20 de enero de 2021.

El problema es que la presentadora de laSexta desarrollaba esta tesis mientras entrevistaba a la viróloga Margarita del Val –probablemente la más ceniza de cuantos expertos han nacido mesiánicamente de esta pandemia en España-, y la científica del CSIC no estaba por darle a Mendizábal la razón en todo lo que la presentadora quería escuchar.

El diálogo, un poco de besugos, deja de pena a la periodista, que se enfurruña y trata de darle las vueltas de tuerca necesarias a su invitada para obtener su premio. Lo que se lleva es una buena tunda de palos:

Mamen Mendizábal: Margarita del Val, en este momento, el interior de cafeterías, bares, restaurantes, ¿es un lugar al que usted iría?

Margarita del Val: A ver, eso es una pregunta personal, yo le puedo contestar como ciudadana, pero desde la investigación yo no tengo una respuesta para eso.

Mamen Mendizábal : No, ¡como ciudadana! Como ciudadana formada, claro…

Margarita del Val: Ya, pero pregúnteme como investigadora, mejor…

Mamen Mendizábal : Como investigadora, ¿iría?

Margarita del Val: ¡Pero hágame una pregunta de investigación!

Mamen Mendizábal : Es que lo podemos plantear de otra manera, Margarita, y bajar a pie de calle la investigación: ¿hay datos oficiales de hasta qué punto en lugares cerrados como bares y restaurantes se propagan los contagios? ¿Le gusta esa pregunta?

Margarita del Val: No, es que yo no soy epidemióloga, lo siento, yo esos datos no los conozco como para poder hablar de ellos. Yo le puedo decir que hay muy pocas vacunas y que hace falta seguir investigando en vacunas.