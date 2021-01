Twitter masacra a Roberto Gómez por rajar en TVE contra la Copa tras el ‘alcoyonazo’ del Real Madrid

Lo hizo en 2020 y lo ha vuelto a hacer en 2021.

Roberto Gómez, tertuliano de ‘Estudio Estadio‘ (TVE), ha vuelto a mostrar su contrariedad contra el actual formato de la Copa del Rey.

El periodista piaba de lo lindo después de que el Real Madrid cayera en la noche del 20 de enero de 2021 en el estadio de El Collao frente al Alcoyano, equipo de la Segunda División B.

Gómez, que hace un año, cuando también los merengues eran eliminados de la competición del KO el 6 de febrero de 2020, en esa ocasión frente a la Real Sociedad, rajaba contra un torneo que permitía que se jugase en campos que, a su juicio, eran un patatal y contra equipos que jugaban a dar patadas y con árbitros que permitían una supuesta dureza de los rivales de Segunda B y Tercera División:

Es una vergüenza esta competición, el campo en pésimas condiciones, un penalti que no le han pitado al Real Madrid. ¡Un auténtico desastre de organización! A mí me parece impresentable que el Real Madrid, el mejor equipo del mundo, tenga que ir a jugar a un campo en esas condiciones con un balón, con patadas, con un árbitro que no… esto a mí me parece inadmisible e intolerable. Lo único que me gusta es el nombre que lleva la competición. El resto no me gusta nada. Además lo que me molesta es que todo el mundo está loco porque caigan los equipos grandes. Pero, ¿qué tipo de competición es esta?