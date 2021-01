El coordinador general del Zendal hace tragarse a Marta Flich los bulos que había comprado sobre el hospital

La consigna es clara, que la realidad no te estropee un buen titular o una pieza televisiva.

Eso debió pensar la tarde del 22 de enero de 2021 la presentadora Marta Flich que, en ‘Todo es mentira’ (Cuatro), se preparó para darle caña al Hospital Isabel Zendal, la joya de la corona de la Comunidad de Madrid presidida por Isabel Díaz Ayuso.

Con lo que no contaba la suplente de Risto Mejide era con el baño que iba a meterle el responsable de la instalación sanitaria rebatiendo todas y cada una de las acusaciones que, como una bendita, había comprado eufórica la presentadora del programa de la segunda cadena de Mediaset.

El troleo a Flich se vivió en varios asaltos y en todos el resultado fue el mismo, que la también monologuista, actriz y comentarista acabó noqueada y enviada a la lona.

La de ‘Todo es mentira’ alegaba como una razón de peso para piar contra el hospital que la atención que recibían los pacientes no era de la misma calidad que la que se daba en otros centros sanitarios de la Comunidad de Madrid.

Fernando Prados, coordinador general del Enfermera Isabel Zendal, negaba la mayor:

Aquí se atiende con la misma calidad, o más, que en cualquier otro hospital. Se ha dotado con los medios y con las necesidades que hacen falta para los pacientes que tienen Covid. Decían antes ustedes que este hospital no tiene quirófanos. Es que no hay quirófanos porque los pacientes Covid no necesitan quirófanos y lo hemos visto a lo largo de toda la pandemia. De hecho, en IFEMA, solo trasladamos a una paciente que tuvo apendicitis. La calidad que se les da en este hospital a los pacientes es la mejor porque está diseñado especialmente para tratarles a ellos.