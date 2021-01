Ana Rosa se harta de las críticas al Zendal y manda a callar a Verónica Fumanal: «¡Me parece alucinante!»

Ana Rosa Quintana no soporta más que se ataque al Hospital de Emergencias Enfermera Isabel Zendal como excusa para intentar perjudicar a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

La presentadora de ‘El programa de Ana Rosa’ perdió la paciencia cuando Verónica Fumanal insistió en arremeter contra el Hospital de Emergencias Enfermera Isabel Zendal afirmando uno de los bulos impulsados desde la extrema izquierda: “¡El Zendal no tiene ni baños!».

Su afirmación fue la gota que derramó el vaso. Ana Rosa Quintana olvidó que Jano Mecha mostraba cómo se desatendían a los enfermos de coronavirus en Valencia [en una carpa de emergencia desbordada con pacientes en los pasillos] y puso los ‘puntos sobre las íes’ en medio de su programa de este 25 de enero.

«Mira, perdonadme, es una vergüenza que se siga criticando al Zendal», mandó a callar Ana Rosa a Verónica Fumanal.

Fumanal, que no esperaba la respuesta de la presentadora, replica: «No se puede criticar al Zendal, está maravillosamente hecho, ¡esas carpas no han costado lo del Zendal!».

Sin embargo, se llevó un varapalo aún mayor. «Criticar que se haya construido un hospital público me parece alucinante. Es verdad que tendrá problemas, claro. Acaba de ser construido deprisa y corriendo, no funcionará un baño, un día se atascará una tubería… pero es alucinante, porque van a abrir el tercer pabellón», afirmó la presentadora de ‘El programa de Ana Rosa’ indignada.

Para demostrar su total apoyo al hospital de pandemias de la Comunidad de Madrid, Ana Rosa no dudo en lanzar un claro mensaje que dejó de piedra a Verónica Fumanal: “Es más, si me pongo mala que me lleven al Zendal”

Ana Rosa Quintana sale en defensa del Hospital Isabel Zendal de @IdiazAyuso ¡ BRAVO ! 👏🏻 pic.twitter.com/Yk47tesfgk — Pedro Pineda Celis (@pedropcelis) January 25, 2021

Ignorar al ‘experto’ de Sánchez

El pasado 19 de enero, Ana Rosa Quintana también demostró que está harta de los sinsentidos de Fernando Simón.

La propia Esther Palomera, una de las tertulianas de ‘El Programa de AR’ más afines al Ejecutivo sanchista, confesaba que era muy posible que «gran parte de la ciudadanía se desenchufó hace tiempo» de las opiniones del ‘doctor Simón’.

«El Gobierno debería ver que es lo que no se puede repetir, como por ejemplo los pronósticos fallidos que Simón y otros expertos han hecho».

La presentadora cogió el guante y acribilló al susodicho:

«A mí las opiniones de Fernando Simón me dan exactamente igual. Es que usted no está para dar opiniones».

«El problema», continuó AR, sobre el comentario de Palomera, «es que es el único portavoz. Es alucinante».

«Simón da los datos que ya han dado las Comunidades Autónomas, por tanto ya no le hacemos caso.