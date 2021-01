Bono hurga en los conflictos del Gobierno apaleando a Iglesias desde la TVE podemita: «¡Es un soberbio!»

José Bono y su pelazo nuevo aparecieron por Televisión Española este lunes 25 de enero de 2020. El exministro socialista, desde su casa, con un foco tremendo apuntándole, y dispuesto a pontificar.

Y vaya si lo hizo. Participando en La Hora de la 1, entrevistado por Mónica López, el exministro repartió estopa principalmente a los podemitas y su líder supremo, partiendo al Gobierno de coalición por la mitad en un terreno favorable para ellos, el de la televisión pública de Rosa María Mateo y Pablo Iglesias…

Le preguntaba entonces la presentadora por cómo cree que está gestionando el Presidente los empujones de Podemos desde el Ejecutivo…

Pedro Sánchez lleva un año de Presidente, y un año con la pandemia y con Iglesias de Vicepresidente. Son bastante tormentos los que han tenido que superar. La pandemia es lo más grave, pero no crea usted que aguantar a Podemos en el Gobierno debe ser nada fácil. A mí me gustaría que no fueran necesarios, y que ese modo de actuar tan soberbios que les lleva a comparar a un señorito como Puigdemont con los exiliados de la Guerra Civil, ¡es algo muy despreciable! A una persona tan soberbia y con ese modo de actuar yo no le identifico a simple vista como Vicepresidente del Gobierno de un país como España. ¡Hay que ser más humildes y reconocer cuando uno se equivoca!

Y dejaba una anécdota más Bono:

Le preguntaron, además, por la forma en que salieron adelante los PGE, y ahí insistió Bono de nuevo en zurrar a Pablo Iglesias:

La explicación para mí es que no me gustó, no me gustó nada, a mí me parece un tremendo error. Pablo Iglesias se puso como una especie de apoderado al estilo taurino de los separatistas y de los sucesores de los terroristas y los metió en el paquete. Oiga, si yo fuera el Presidente estaría muy incómodo. Me imagino que a Sánchez no le gustaría nada que Bildu entrara en el paquete, y esto se lo debe a un vicepresidente que a mí me gustaría que -oiga, toda la suerte para su ámbito personal-, pero que no sea vicepresidente de España.