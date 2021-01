laSexta ahora recomienda el uso de las FFP2 después de llamarlas ‘egoístas’ cuando las regalaba Ayuso

En laSexta Noche abordaron la disyuntiva que se plantea ahora sobre qué tipo de mascarillas usar, habida cuenta que otros países como Alemania o Austria están recomendado el uso de las FFP2 para el transporte público.

En el programa del pasado sábado 23 de enero de 2021, la experta ‘Boticaria García’ animó a ponerse este tipo de mascarillas si viaja en transporte público:

Si necesitamos ir en un espacio con mucha gente. Por ejemplo un tren, el metro en hora punta, pues necesitamos la mascarilla Ferrari, que es la FFP2. Es potente como un Ferrari y está muy bien, el problema es si tiene una rueda rota no nos lleva a ninguna parte, una rueda rota es una FFP2 cuando te la pones más de las 8 horas reglamentarias. Si eso ocurre mejor utilizar la mascarilla del utilitario, que nos llevará a buen puerto.

Lo que decía laSexta hace unos meses: las FFP2 de Ayuso son ‘egoístas’

El 3 de julio de 2020, laSexta ha diferenciado entre mascarillas «solidarias» y «egoístas».

En ‘Al rojo vivo’, rogaron a sus espectadores que se pongan la mascarilla quirúrgica, esto es, la buena, la ‘solidaria’. ¿Por qué? «Es la que va a frenar la pandemia, porque evitamos contagiar a los demás. Nos la ponemos y evitamos que otro se contagie. Si es una casera bien hecha, como la recomienda la OMS, también sirve. Pero cual es la que no hay que utilizar, para esta pandemia, las que llevan este tipo de filtro (señala una FPP2, similar a las que repartió la Comunidad de Madrid gratis). Este tipo de filtro permite exhalar el aire y podemos contagiar, aunque nos protejamos. Las mascarillas con filtro son muy buenas para profesionales. Las FPP1 y las FPP2 son egoístas porque te protegen muy bien pero no a los demás»

Precisamente, en aquellos meses de verano, laSexta se sumaba a la corriente iniciada por Fernando Simón contra las mascarillas FPP2, que son las mismas que regaló la Comunidad de Madrid a los madrileños, que podían adquirir una de ellas totalmente gratis presentando su tarjeta de salud en las farmacias de la CAM.

Días antes, Fernando Simón también las ponía en el punto de mira. El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), calificó de «egoístas» las mascarillas FFP2, tanto con válvula como sin ella, ya que están pensadas para que la persona que las lleve no se infecte y protegen menos que las quirúrgicas del contagio a otras personas.

«Desde mi punto de vista, pueden ser las ‘egoístas’: yo me protejo y los demás me preocupan poco. Protegen también de infectar a otros, pero no tanto como las quirúrgicas», ha añadido.

Graziella Almendral es otra de las habituales de laSexta que han quedado retratadas en este tema.

Almendral fue una de las que tachó de “egoístas” las mascarillas FFP2 y de “solidarias” las mascarillas quirúrgicas después de que la Comunidad de Madrid repartiera mascarillas FFP2. Lo que quiere decir que en vez de utilizar un tipo de mascarilla que según el Ministerio de Sanidad nos protege tanto a nosotros y como a los demás, lo que tenemos que hacer es dejar en la mano de los demás que se la pongan, según la ‘experta’ de laSexta. Todo un disparate.