Jenaro Castro denuncia que TVE manipuló su reportaje para calzar un vídeo elogioso con el Gobierno Sánchez

No se cortan un pelo a la hora de poner sus gotas de sectarismo partidista.

Lo de la TVE de Rosa María Mateo politiza absolutamente todo lo que se encuentra en su camino, así sea hasta un reportaje para Documentos TV.

Y eso fue lo que le sucedió a Jenaro Castro con su trabajo ‘La vida sigue’ que se iba a emitir en la cadena pública. La pieza se dio, sí, pero con una desagradable sorpresa para el veterano periodista.

Y es que antes de dar paso a su documental, algún jefazo en TVE decidió que era muy buena ocasión para poner por delante una pieza que elogiara al Gobierno de Pedro Sánchez.

El primero en dar la voz de alarma fue Víctor Arribas que, convocado ante la pequeña pantalla para ver el trabajo de Castro, se llevó el soponcio de ver unos minutos de autobombo con el Gobierno socialcomunista que nada tenían que ver con lo realizado por el responsable de ‘La vida sigue’.

Os animo a todos a ver el documental de @JenaroCastroM ahora en La2. Le han calzado antes un video con los mensajes que le gustan al gobierno, pero los manejos no restan valor al trabajo de Jenaro y su equipo. pic.twitter.com/WGMrSTDJmw

Por supuesto, Jenaro Castro reclamó desde su cuenta de Twitter explicaciones por una decisión sin precedentes y de la que él no tenía la menor constancia:

Lo que hoy sea ha hecho con @Documentos_TV para retrasar deliberadamente el comienzo de #LaVidaSigue 10 minutos sobre el horario previsto no tiene precedentes. Alguien tendrá que explicarlo. Desde Torrespaña me dicen que alguien ha encargado un vídeo de última hora de 6 minutos https://t.co/3wNzOSmQyn

Los seguidores de Castro han salido en masa a apoyar al periodista de TVE y a recordar a los jerifaltes que dirigen la televisión pública que ellos no se dejan manipular tan fácilmente. Incluso, algún tuitero llegó a denunciar que el documental llegó a ser eliminado de la web de RTVE:

Enhorabuena Jenaro por el programa. Está claro que han intentado sabotear el reportaje con esos 6 minutos al inicio, pero la audiencia no es tonta.

Te veía todos los sábados en Informe Semanal y en otro menesteres desde hace años, hasta llego este gobierno y no veo la 1. Ya veré tu documentos TV en internet. Siempre me has parecido un gran profesional.

— Almudena Tejero Gutiérrez (@GutierrezTejero) January 26, 2021