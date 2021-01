‘Isobaras’ Mónica López pone TVE al servicio de Illa con una pieza electoralista en su adiós como ministro

Ni en los mejores tiempos de Franco se hubiera atrevido TVE a perpetrar una pieza similar.

Pero desde hace mucho tiempo el ente administrado por Rosa María Mateo ha perdido esa capacidad de no herir sensibilidades.

Junto con Enric Hernández, director de información y de actualidad en la televisión pública, a la administradora única y ya nada provisional lo único que le preocupa es poner por las nubes a los miembros del Gobierno socialcomunista, especialmente a la vertiente del PSOE.

De ahí que el 27 de enero de 2021 en el programa presentado por ‘Isobaras’ Mónica López se perpetrara un reportaje a mayor gloria de Salvador Illa en sus últimas horas como responsable del Ministerio de Sanidad.

La cadena pagada con el dinero de todos los contribuyentes se plegó de manera descarada y nada disimulada a los intereses del ya exministro de Sanidad.

Como denuncian los compañeros de la Plataforma TVE Libre, los espectadores asistieron atónitos a un ejercicio en el que Illa gozó de las preguntas amables de la reportera, Elena Ochoa, que le acompañó durante el último día laborable al frente de la cartera sanitaria.

Nada de preguntarle por los vaticinios errados de Fernando Simón o por los más de 80.000 muertos (aunque ya hay fuentes que aproximan la cifra a los seis dígitos, los 100.000 fallecidos) por el coronavirus.

Tampoco, por supuesto, por los cambios de criterio para dar respuesta a escenarios similares, por qué Madrid se cerró con una tasa de 500 contagiados por cada 100.000 habitantes en octubre de 2020 y no se hace ahora, por ejemplo, en Cataluña cuando los datos son mucho peores que los que presentaba la comunidad madrileña.

Aquí lo único que contaba para el equipo de Mónica López era proporcionar a Illa la oportunidad de regalarse minutos de oro de cara a la campaña electoral en Cataluña que comenzará en cuestión de horas, a partir de las 0:00 del 29 de enero de 2021.

CUESTIONES ‘DURAS Y ENREVESADAS’

Las preguntas que le hizo la periodista que le acompañó en su última jornada como responsable de Sanidad fueron tan ‘duras’ como estas:

Buenos días, ministro ya por pocas horas, ¿cuánto le queda más o menos?

Seguía la reportera del programa de Mónica López con su cuestionario ‘impenitente’:

¿Qué sensaciones le quedan en este año tan intenso?

Elena Ochoa no cejaba en dar barniz a la gestión del ya exministro de Sanidad:

¿No lamenta haber dejado el trabajo inacabado?

La pregunta más ‘enrevesada’ de la reportera fue casi al final de la pieza:

¿Cuál ha sido el momento más duro que ha pasado aquí?

Y claro, al palo le tenía que seguir la ‘zanahoria’:

¿Y algún momento gratificante en este año que ha sido tan terrible para todos?

Al término de la pieza, nueva catarata de elogios hacia el ya extitular de la cartera de Sanidad ensalzado el talante de Salvador Illa y diciendo, como quien no quiere la cosa, que los votantes valoran precisamente esa actitud de no querer la confrontación y de no haberse adentrado en el barro de la pugna política.