La semana en que Ana Rosa Quintana le rompió los ‘güevos’ a Pablo Iglesias y Podemos juró liquidarla

Es el objetivo mediático que los de Unidas Podemos buscan abatir.

Pero ya pueden ir rindiéndose los Pablo Iglesias, Juan Carlos Monedero o Pablo Echenique porque por mucho empeño que pongan en sus acosos, no van a poder derribar a Ana Rosa Quintana.

La estrella de Telecinco, líder indiscutible del share televisivo de las mañanas con ‘El Programa de Ana Rosa’, ha vuelto a darle una buena tunda a los morados.

La periodista y escritora lo ha hecho, además, tirando de fina ironía y de una sagacidad digna de todo elogio.

En la mañana del 28 de enero de 2021, Ana Rosa Quintana comentaba con mucha guasa una iniciativa de los podemitas en el Parlamento de Baleares, que en los comedores escolares se pusieran huevos de gallina que estuvieran criadas fuera de las jaulas.

El sarcástico comentario de la presentadora de la primera cadena de Mediaset fue, sencillamente, brillante:

Juan Carlos Girauta, ex de Ciudadanos, colgaba el fragmento en su red social de Twitter.

El palo de Ana Rosa Quintana a los de Unidas Podemos por esta proposición no de ley planteada en Baleares es solo la guinda del hartazgo de la presentadora con las ocurrencias y propuestas de los morados, amén del acoso que tiene que sufrir en las redes sociales por parte de los acólitos de Iglesias.

De hecho, esta semana del 25 al 29 de enero de 2021 ha sido especialmente prolija en cuanto a la subida de decibelios de los podemitas ante las reflexiones de Ana Rosa Quintana.

El partido de los ‘marqueses de Galapagar’, con los zombis tuiteros interpuestos, salió a criticar a la presentadora de Telecinco por su encendida defensa del Hospital Isabel Zendal.

Personajes de la poca talla de Isa Serra, portavoz de los morados en la Asamblea de Madrid, es de las que no se ha hartado de poner de vuelta y media a Isabel Díaz Ayuso por esa infraestructura sanitaria. Y tertulianas como Verónica Fumanal comprando el discurso.

Pues bien, Ana Rosa Quintana tiene claro que para ella ese hospital es, ahora mismo, esencial. Tanto que ella misma no dudaría en que la llevasen al mismo en caso de contraer el coronavirus:

Criticar que se haya construido un hospital público me parece alucinante. Es verdad que tendrá problemas, claro. Acaba de ser construido deprisa y corriendo, no funcionará un baño, un día se atascará una tubería… pero es alucinante, porque van a abrir el tercer pabellón. Es más, si me pongo mala, que me lleven al Zendal.