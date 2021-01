Inda desquicia a los progres de laSexta con este vaticinio: «¡Conseguiréis que Ayuso saque mayoría absoluta!»

Les provoca auténticos escalofríos el mentar el nombre de Isabel Díaz Ayuso.

La presidenta de la Comunidad de Madrid se ha convertido en la auténtica bestia negra de la progresía política y mediática de España.

Con los datos en la mano, sus medidas están dando resultados. Sin llegar a los extremos de cierres totales como se están produciendo en otras comunidades autónomas, Ayuso ha conseguido hacer compatible la salvación de vidas con la preservación de la medida de lo posible de la actividad económica.

El 30 de enero de 2021 el periodista Eduardo Inda insistía en el plató de ‘laSexta Noche’ que la fórmula de la mandataria de la Puerta del Sol funcionaba.

El director de Okdiario, eso sí, tuvo que vérselas y deseárselas para poder exponer sus argumentos ante las interrupciones del presentador, Iñaki López, y de otra habitual en eso de meter zancadillas dialécticas, Angélica Rubio (El Plural).

Inda aseguraba con contundencia que:

Iñaki López saltaba a la yugular esgrimiendo que Madrid tenía unas cifras en torno a los 1.000 contagios por cada 100.000 habitantes. El tertuliano navarro, que ya maliciaba que el presentador de laSexta pretendía cortarle su defensa de Ayuso, le metió un buen rejonazo:

Angélica Rubio, que no podía permanecer callada, aseguraba con mucha ironía que los datos que daba López no le valían a Inda:

Son datos socialcomunistas, no valen.

El de Okdiario se lanzaba a fondo y ponía más de los nervios al presentador y a la bancada progre:

Inda proseguía y daba los datos objetivos:

Y concluía con una noticia que los tertulianos de tendencia socialcomunista callaban oportunamente, lo que había sucedido con el hospital de campaña de Valencia:

Lo que no está diciendo nadie hoy en el programa es que en Valencia montaron un hospital para atender el incremento de enfermos por el Covid. Era un hospital que era una carpa y resulta que la carpa volaba. En cambio, el Zendal no vuela, no es un hospital volador.