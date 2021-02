Alejandro Fernández (PP) somete al exministro Illa: "Va a volver a engañar a los catalanes... ¡por Pedro Sánchez!"

El primer debate entre candidatos a las elecciones en Cataluña celebrado este 31 de enero de 2021 en Televisón Española (Canal 24 horas) terminó por ser una auténtica caricatura de lo que es la situación política en la región de los independentistas.

Se plantaron los portavoces secesionistas en la tele pública de los españoles hablando en su lengua particular. Laura Borrás (Junts), Pere Aragonés (ERC), Ángels Chacón (PdeCat) y Carles Riera (CUP) utilizando el catalán como única forma de comunicación, con la podemita Jéssica Albiach a caballo entre las dos lenguas, y Alejandro Fernández (PP), Carlos Carrizosa (CS) e Ignacio Garriga (VOX), defendiendo el castellano. Y luego estuvo el caso de Salvador Illa, el más famosete de la reunión, el portavoz de la pandemia, que se intentó comportar como si aún fuera el ministro, pero no hizo más que recibir de izquierda y derecha, de constitucionalistas y separatistas.

Y si alguien le ajustició de lo lindo, igual que a los independentistas, ese fue Alejandro Fernández, el magnífico portavoz del PP:

Al señor Illa hay que recordarle que no ha dicho la verdad, porque ustedes han aceptado en sus reuniones dos conceptos no recogidos en nuestro marco legal: Cataluña no es una colonia, se lo tengo que recordar, y en España no hay presos políticos porque sería aceptar que somos una dictadura. Y ustedes se han tragado esos sapos, dicen que para la distinción…

¿Ha visto usted distensión hoy aquí? ¿Ha escuchado cómo le han hablado? ¿Es que no tiene suficiente con esta humillación para seguir con el mismo método? ¿Por qué no mira al ámbito constitucionalista para ser capaces de construir una mayoría alternativa? No lo va a hacer, porque usted va a volver a engañar a los catalanes pidiendo votos constitucionalistas para después entregárselos a ERC por la supervivencia de Pedro Sánchez.