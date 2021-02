Un famoso youtuber destroza de tal manera a Javier Ruiz en Cuatro que lo deja lamentándose: «Yo te sigo y estoy tocado»

Todo por que El Rubius se muda a Andorra…

La que hay liada en las redes traspasó a la televisión de la mano de Iker Jiménez, y ahora se ha convertido en uno de los temas más candentes del panorama.

Los youtubers han hecho aparición en televisión para defender lo que es suyo, como el derecho a largarse del país ante el expolio que sufren de impuestos o como la dignidad de hacer lo que les venga en gana con su dinero y su vida.

Pero se han encontrado con algunos periodistas desatados contra ellos, como es el caso de Javier Ruiz, que en Ya es mediodía se vino muy arriba soltando de todo por la boca:

Están educando a la siguiente generación en no pagar impuestos. Solamente un mensaje: chavales que estáis viendo estos, ¡os están robando! Y da igual que te robe Cristiano, Messi o que sea de los tuyos. Cuando no están pagando impuestos, te están robando a ti.

Rápidamente tuvo una respuesta por parte de uno de estos youtubers, Roma Gallardo, en su canal, bajo título ‘Mientes Javier Ruiz’. Furibundo:

Como periodista deberías mandar mensajes honestos y de calidad, y no ser un puto vocero del gobierno de turno, que es al que ahora debes sumisión. Me recuerdas a la peor calaña de este país, me refiero a toda esa manada de chupópteros que forman el Congreso. ¿Qué legitimidad crees que tienes tú para hablarme a mí de mis impuestos? ¿Cómo tienes la poca vergüenza de decir a la gente que les estamos robando? ¡Mentiroso! Cuando quieras debatir con un youtuber, llámame a mí. ¡Llámame a mí! Que conmigo se te termina la tontería pronto. Yo sé que tú tienes más decencia que Risto, pero sé que el día que me plante en un plató dejo a la mitad en paro. Javier, deberías rectificar públicamente, decir la verdad y decir a los chavales ‘no os están robando’. No mientas, no digas que estamos robando y rectifica la mentira de que estén educando a la gente para no pagar impuestos. Es que me quema esta gente que van de izquierdas…

CHOQUE EN CUATRO

Con esta presentación por parte de ambos, por fin alguien los juntó en un plató de televisión, y si alguien tenía razón, era el youtuber.

Ruiz se vino muy abajo, dorando la píldora al que participaba por videoconferencia hasta niveles bochornosos, y todo después del rapapolvo que le metieron tanto a él como al presentador Joaquín Prat.

Javier Ruiz al habla:

Si me permitís contestar, Roma, yo te sigo, te lo confieso aquí y abiertamente. Estoy tocado con el vídeo que has hecho, porque dices algunas cosas en las que puedes tener razón cargadas de demasiados insultos pero que vienen acompañadas de otras que no son verdad: yo no he visto un euro de dinero público en mi vida, jamás, ni este canal es un chupóptero como tú dices, ni aquí se reciben subvenciones que nos tienen comprados, ni Risto Mejide es todas las cosas que dices que es… Hay mucho chaval ahora cogiendo la mala costumbre de que nos ve discutir a nosotros y se carga de mala hos… leche. Yo jamás he dicho ‘los youtubers son ladrones’, pero sí considero que algunos de ellos están siendo insolidarios.

Roma a la respuesta:

Tú dijiste ‘os están robando’. Tú y yo y toda la gente que estamos aquí sabemos que la audiencia no lo entiende así,y sí puede entender que verdaderamente están robando, y propiamente dicho no es así.

Y respondió Javier Ruiz en última instancia:

Comprado, Roma, tienes toda la razón. El término es elusión fiscal. Pero yo no quiero tener un debate con vosotros, ¡nadie me ha invitado! […] Pero tú me estás diciendo a mí cosas que soy el que lo he contado aquí, pero aquí se ha señalado a muchas personas. En el pasado se señaló a Arrancha Sánchez Vicario y Montserrat Caballé… No puedo entender que tú y yo tengamos un debate de argumentos aquí y que cuando acabemos se convierta en otra cosa aquí (señala una tablet). En la amenaza, el insulto… Te juro por Dios que no quiero seguir esta bronca.

EL SEGUNDO REVOLCÓN A RUIZ DE UN YOUTUBER

Y es que algo de experiencia tenía ya el periodista de solo algunos días atrás, cuando se juntó en el mismo plató de televisión con otro youtuber y con idéntico resultado:

«La libertad para ti es que pagues menos impuestos. Tú pagarás menos, pero gente que cobra menos que tú, tendrá que pagar más», añadió este periodista en su perorata ante Wall Street Wolverine.

El presentador recurrió a los padres del youtuber para defender sus tesis, y puso sobre el papel que su pensión se paga con los impuestos, pero Wall Street Wolverine le sacudió en la chepa a botepronto:

«Con lo que gano y me ahorro, les traeré a vivir aquí y hasta les compraré una casa».