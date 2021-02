Jesús Cintora se vuelve a echar en brazos del pesadísimo enfermero ‘pagado’ para atacar a Ayuso

Vaya por delante el respeto máximo a todos los sanitarios que trabajan desempeñándose a fondo contra la maldita pandemia, pero otra cosa son aquellos que quieren dar mensajes políticos aprovechando la avidez de los medios de comunicación.

Ya es de sobra conocido el caso del enfermero Eduardo Fernández, el Hospital Infanta Sofía de Madrid, que se ha convertido en uno de los principales reclamos del sectario programa de Jesús Cintora que subvencionamos entre todos los españoles.

Este enfermero, que se hizo célebre porque Ana Rosa Quintana lo tuvo que silenciar por pesado en su linchamiento de la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, es un habitual ahora del mediodía de TVE.

Este 2 de febrero de 2021, repitiendo en Cintora, hasta más de una hora de reloj por videoconferencia sumando diferentes intervenciones. En todas ellas, por supuesto, tratando de apalear a Díaz Ayuso. Así arrancó, como el programa, a las 12.30 del mediodía:

«No entiendo las declaraciones de la presidenta, no tiene mucho sentido como lo de las mascarilla en los bares que es algo que es obligatorio desde hace meses, Señora Ayuso, céntrese”

No entiendo las declaraciones de la Presidenta, que en muchas ocasiones no tienen sentido. Señora Ayuso, céntrese en las recomendaciones que hace.

«Ya, pero usted sabe que ahora mismo vivimos una disyuntiva entre la economía y la salud», le decía Cintora, tratando de ponérsela botando:

Yo no me cansaré de repetirlo, eso es un falso debate: el virus nunca nos ha dado la posibilidad. Sin salud no hay economía. Así que le pido a la presidenta que lo entienda de una vez.