Joaquín Prat se ‘flagela’ ante su audiencia por el revolcón que le metió el youtuber Gisbert: “No me lo preparé”

El esperpento fue de tal magnitud que en 24 horas aún no se le había pasado el disgusto a Joaquín Prat.

En el devenir de este martes 1 de febrero de 2021 invitó a su programa a dos youtubers, Rubén Gisbert y Roma Gallardo, que terminaron por arrasar con todo y todos, incluyendo al periodista Javier Ruiz, absolutamente desbordado, y de paso con el propio presentador, Joaquín Prat.

Y es que la cara que se le quedó al periodista de Mediaset fue todo un poema. Uno de estos youtubers, en defensa de su libertad y honorabilidad si es que deciden mudarse a Andorra para tributar menos, lanzó un dato descorazonador para la línea de ataque que estaban utilizando Ruiz y Prat: su cadena, como tantas otras, recibe dinero público.

Así que el silencio retumbó en el plató y 24 horas después Prat aún seguía dándole vueltas al asunto, de modo que aprovechó el mismo espacio ya en 2 de febrero para disculparse ante su audiencia:

Por cierto quiero pedirles disculpas a ustedes, los que nos ven todos los días, porque yo ayer no hice bien mi trabajo, no me preparé una entrevista como debería haberlo hecho un periodista, y eso va en el debe de quien les habla.

Como a quien me debo es a ustedes, les pido disculpas. Rubén Gisbert dio un dato correcto respeto al dinero en subvenciones que recibieron las cadenas privadas para los cambios de frecuencias de TDT. Yo desconocía ese dato y debería haberlo conocido para contarles a ustedes para qué se emplea ese dinero. Y no lo hice porque no hice bien mi trabajo.

Les pido disculpas y espero que las acepten.