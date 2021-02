La presentadora de Telemundo monta en cólera: «¡Aquí se habla en español o te largas!»

Ana María Polo, presentadora del programa de juicios ‘Caso Cerrado’ en Telemundo, donde ejerce como jueza, ha dado la vuelta al mundo por un pequeño extracto de su programa.

La abogada y presentadora cubana dejó bien clara, a gritos y con más razón que un santo, su postura: «¡En este programa se habla español o te largas!»

Así trató a la joven que aparecía para participar en el ‘juicio’ utilizando el inglés como idioma. Ese fue el momento en el que la presentadora entró en cólera:

Ni good afternoon ni hello, aquí se habla en español. Tu nombre es Luna, no Moon, y aquí hablas en español.

Ante la insistencia de la participante, que trataba de explicarse en inglés, la presentadora volvía a advertirle de que tendría que expulsarla si no hablaba en español. »

Si no hablas español, te vas. No me importan tus retos cochinos, estúpidos e idiotas. Eres colombiana y esto es un programa en español. Si no hablas español en la próxima palabra, ¡te largas!».

A la joven se le pusieron tan de corbata que no le quedó otra que responder «sí, señora» en perfecto español.