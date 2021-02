Esperpento en Telemadrid: el reportero llega sin aliento para contar algo «flipante» y es una filfa

‘La redacción’ es el programa de sobremesa de Telemadrid de lunes a viernes para competir desde la pública madrileña con otros espacios del estilo como el Zapeando de laSexta o Risto Mejide en Cuatro.

Como es natural, este espacio viene pasando completamente desapercibido hasta la fecha, y lo normal es que así siguiera siendo, aunque ojo, se puede poner muy de moda si sigue generando contenidos como este que aquí nos trae.

Al programa presentado por Adela González llegó de pronto correteando el reportero Javier de Hoyos, casi sin aliento, a contar una noticia de alcance, un última hora «flipante». «¡Madre mía!», entró diciendo el periodista en el plató.

El vídeo es para verlo y, de paso, para estudiarlo, porque perfectamente se podría valorar en las universidades cómo no contar una noticia si no hay noticia. En televisión, si no hay imágenes de algo, hay muy poca cosa que ofrecer, pero es que además el contenido que proponía el periodista, atacado por la adrenalina, resultó esperpéntico:

– Perdón, es que ¡madre mía!

– ¿Qué ha pasado?

– ¡Flipante!

– ¿Qué ha pasado?

– Te cuento. Hemos bajado corriendo. Porque resulta que nos había llegado la información de que había una negacionista gritando a las puertas de Telemadrid. Ha bajado personal de seguridad, en cuanto nos ha visto, se ha marchado. ¿Qué es lo que estaba gritando? Se ha peusto a gritar como una descosida diciendo que la pandemia es mentira, que los periodistas no informamos sobre la realidad de la pandemia, todo es un bulo, no existe.

– ¿No hemos podido grabar nada?

– No nos ha dado tiempo. En cuanto ha visto que sacábamos el móvil, ¡se ha pirado! Y además el personal de seguridad de aquí en seguida le ha dicho que esto no…