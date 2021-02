La OMC y los MIR abroncan a Susanna Griso por decir que «merece la pena trabajar con COVID»

Susanna Griso despertó la indignación de los profesionales sanitarios.

Los Médicos Internos Residentes (MIR) y Organización Médica Colegial de España (OMC) rechazan con contundencia los reproches que la presentadora de ‘Espejo Público’ dijo, el 4 de febrero, durante una entrevista con la médico Sherezade Gallego.

La periodista cuestionó a Gallego por tomar la decisión de rechazar presentarse al MIR 2021 para esquivar la pandemia del COVID-19.

«Sé que tú estás en la privada haciendo una sustitución, que no estás en tu casa, no vas a perder el tiempo este año, pero ya para terminar, hombre, la experiencia de trabajar un año con Covid, con los hospitales absolutamente saturados por la pandemia, creo que merece la pena vivirla, ¿no?», afirmó Griso.

«No sé yo cómo merece la pena. Siempre aluden a la vocación pero tenemos familia, tenemos personas de riesgo en nuestra casa. Estamos exponiendo a la gente siempre hablando de que tenemos que tener esa vocación y esa predisposición cuando somos igual que el resto de personas», respondió la médico.

Sin embargo, la polémica saltó hasta las redes sociales, donde se sumaron a las quejas los MIR y los futuros aspirantes a la Formación Sanitaria Especializada.

Una avalancha que fue creciendo y que ha llegado hasta las organizaciones oficiales.

La vocalía nacional de médicos jóvenes y promoción de empleo de la Organización Médica Colegial de España (OMC), en manos de Domingo Sánchez, lanzó un comunicado sobre el “descontento y preocupación ante las declaraciones vertidas en la entrevista en espejo público a la compañera Sherezade Gallego”.

“Nos parece totalmente reprochable una actitud que ponga en tela de juicio nuestro compromiso vocacional y sacrificio para con la sociedad ante una situación que está siendo extenuante”, afirman desde la OMC.

A lo que agregan que “cabe recordad que llevamos ya más de un año luchando por intentar controlar una pandemia que ha significado un hito sin precedentes en la atención sanitaria moderna y que nos ha afectado en todos los niveles”.

Desde la Organización Médica hacen una petición a Griso y su equipo: “Instamos a su programa a disculparse por estas palabras y reflejar la enorme labor que estamos realizando todos los profesionales sanitarios para que cada día haya menos pérdidas, menos sufrimiento y más familias que puedan volver sanos a casa”.

Unas palabras similares a las realizadas por Sheila Justo, de la Secretaría Técnica Nacional Médicos Jóvenes y MIR de la Confederación Estatal Sindicatos Médicos (CESM).

🏆 IMPRESCINDIBLE aprobar el MIR (más de 16.000 para menos de 8.000 plazas) para ejercer la medicina💉💉 🏆Sacar la nota para la especialidad que quieres, entre las 42 que hay. No te digo que me lo superes, iguálamelo.@susannagriso — sheilajusto (@SheilajustoS) February 4, 2021

Sin olvidar a la Asociación MIR España (AME) que desde su cuenta oficial respondió a Griso.

«Hemos visto la entrevista que hoy 4 de febrero han realizado a una médica opositora MIR. Tanto a nosotros como a un gran número de opositores nos ha parecido una falta de respeto como han tratado a esta médica», indica la Asociación MIR España.

Además, agregó que «nos da la sensación que no saben lo que es una médica opositora MIR (no estudiante), que no conocen la finalidad de la residencia médica y que desconocen por completo las condiciones laborales y retributivas de los/as MIR (menos aún durante la pandemia)».