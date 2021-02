Pedrerol recula con Buyo alertado por el titular de Periodista Digital que daba por hecho que haría una purga con él

Josep Pedrerol se ha visto obligado a matizar sus palabras en las cuales daba a entender que Paco Buyo tenía las horas contadas en su programa. «Vamos a hacer cambios», aseveró, tras molestarse con el exportero del Real Madrid durante la emisión de ‘El Chiringuito’.

Algunos medios, entre ellos Periodista Digital, dimos por hecho que se barruntaba una limpia ya que sus palabras dejaban pocas dudas al respecto. «Yo no puedo más, tú. Aparte, la alineación la vamos a cambiar la semana que viene».

«Pedrerol amenaza con una salvaje limpia en ‘El Chiringuito’», fue el titular propuesto por PD. Y no somos los únicos que no los barruntábamos. Ello llevó al presentador catalán a atajar la polémica y aclarar a los espectadores que Buyo no corre peligro:

Yo nunca aprenderé. Si me cabreo se nota. Y ayer se notó. Porque no era el programa que yo quería. Había mucho ruido. Y entendía que os estábamos molestando a vosotros. Hay presentadores que se enfadan y nunca se nota y a mí me pasa justo al contrario. He leído afirmaciones y comentarios de ‘Pedrerol va a hacer una limpia’ (ese era el titular de Periodista Digital). ‘Que Paco Buyo no va a seguir’. No, es imposible hacer una limpia teniendo los mejores. Buyo empezó con nosotros. Desde el primer día. Paco Buyo no se toca»