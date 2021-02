El youtuber Roma Gallardo baja los humos a Gonzalo Bernardos: «¿Qué voto a VOX? ¡Deje de hacer el ridículo!»

Está que brama la progresía mediática con el fenómeno de los youtubers españoles que han decidido mudarse a Andorra.

En el punto de mira está, evidentemente, El Rubius, pero otros también han optado por hacer las maletas y quienes no se van, pero entienden sus razones, como Roma Gallardo, también son mal vistos.

En ‘laSexta Noche’ del 6 de febrero de 2021 se produjo un choque entre este youtuber asturiano y el experto económico Gonzalo Bernardos.

A Roma Gallardo no le extrañaba que hubiese muchos colegas suyos de profesión o de vocación que se marcharan de España rumbo a Andorra precisamente por una cuestión esencial, porque el Gobierno español no da explicaciones ni detalla hacia dónde van los impuestos pagados por los ciudadanos.

El economista Gonzalo Bernardos saltaba como un tigre herido sobre Roma Gallardo por reclamar que se hiciera un seguimiento de hacia dónde van los impuestos que pagan los españoles.

El problema es que este experto acabó por dejar salir a la superficie su sectarismo y acusar sin prueba alguna al youtuber de ser poco menos que un votante de VOX:

Roma, a mí me ha quedado claro que tú no crees en la democracia y que eres un firme partidario de VOX porque todo lo que acabas de decir es populismo barato.

Gallardo replicaba:

Bernardos se mosqueaba por esa interrupción:

Perdona, te he escuchado con mucho detenimiento. Roma, lo primero que tienes que decir es ser sincero y coger y decir que, mira, yo soy un listillo, soy un egoista, me gano muy bien la vida y no quiero compartir ese dinero con el Valle Minero en el que yo nací porque en el Valle Minero hay mineros…