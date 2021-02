Ignacio Garriga desmonta en menos de un minuto la maniobra de TV3 contra VOX

No es de extrañar que una de las primeras medidas que anunciase fue que, en caso de ganar las elecciones, cerraría TV3.

La noche del 9 de febrero de 2021 el candidato de VOX a la Generalitat de Cataluña, Ignacio Garriga, dejó en evidencia cómo se las gastan en la televisión autonómica cuando no gustan las cosas que dice un determinado partido.

En la independentista TV3 pueden licuarse de gusto ante la presencia de Arnaldo Otegi, ese ‘hombre de paz’ que proviene de la misma banda terrorista ETA que tanto dolor y muerte causó en Cataluña.

Basten dos ejemplos a recordar, el atentado en la casa cuartel de la Guardia Civil en el municipio barcelonés de Vic o el coche bomba situado en el aparcamiento del Hipercor de Barcelona.

Sin embargo, las ideas que hay que combatir, a juicio de los prebostes que anidan en la TV3, no son las de un partido como ERC que compadrea con el entorno terrorista. Y ahí están las instantáneas y los vídeos del golpista Oriol Junqueras con el líder de EH Bildu.

No, para Vicent Sanchis, moderador del debate electoral de cara a la cita del 14 de febrero de 2021, lo que los representantes de los partidos presentes en esa noche del 9 de febrero de 2021 tenían que hacer era rebatir obligatoriamente las propuestas de VOX.

El conductor de este encuentro entre los diferentes líderes a presidir la Generalitat de Cataluña soltaba esta perla tras una intervención de Ignacio Garriga, el candidato del partido ‘verde’ al presidir el Gobierno catalán:

El representante del partido de Santiago Abascal saltaba como un resorte ante este ejercicio de parcialidad y de invitación a la lapidación contra VOX:

El presentador de TV3 respondía secamente:

A lo que Garriga añadía:

¡Ah, vale, porque es lo que parecía que daba a entender que los catalanes no puedan decir que la inmigración ilegal no tiene cabida en nuestra calles! Lo que no puede ser es que el conjunto de los partidos políticos financie a los ex MENAS mientras hay personas que no cobran ni 400 euros. Lo digo porque usted ha dado a entender que algunas ideas no son respetables y eso demuestra el sectarismo de esta casa y porque la queremos cerrar.