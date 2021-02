Contubernio en laSexta contra la hostelería: los tertulianos de Mamen Mendizábal, a la yugular de un gremio arruinado

La justicia ha ordenado reabrir la hostelería en el País Vasco.

De esta manera, el Tribunal Superior da la razón a los hosteleros y autoriza su apertura en los municipios vascos que estaban en zona roja, cerrados por orden del Gobierno vasco, que deberá revisar sus medidas restrictivas para frenar la pandemia.

José Luis Yzuel, presidente de la Confederación Empresarial de Hostelería en España, hablaba en ‘Más vale tarde’ de una situación de «ruina total» por las medidas «absolutamente arbitrarias».

En laSexta, la presentadora Mamen Mendizábal y dos de sus expertos médicos, el siempre combativo contra Sánchez doctor César Carballo y el virólogo José Antonio López Guerrero, se lanzaron a la yugular de su invitado por mostrar su hartazgo con la situación.

El presidente de la Confederación Empresarial de Hostelería criticó que ir a un restaurante «no es más peligroso que ir en autobús o en el metro» y que todo lo que le contaban de contagios en interior «se basaba en teorías americanas«. Carballo y López Guerrero cargaron contra él:

Mamen Mendizábal: Cuando cerramos los bares y los restaurantes, los contagios aumentaron igual porque se trasladó la fiesta a los hogares

César Carballo: Es que no es suficiente solo con una medida. Nosotros hemos planteado cerrar todo el interior, incluidos colegios. Eso sí que disminuiría los contagios.

José Luis Yzuel: El resumen es sencillo, si fuera verdad, en Madrid estaríamos todos muertos porque la hostelería no se ha cerrado y no está en peores condiciones sanitarias que otras CCAA. Además, los datos publicados por el Ministerio de Sanidad en las fuentes de contagio, el último es del 4 de diciembre y solo hablaba del 2,3% de fuentes de contagio relacionados con la hostelería, desde entonces no han publicado más porque les da sonrojo publicarlos y arruinarnos.

César Carballo: ¡Si desconocemos el 70% de las fuentes!

Mamen Mendizábal: Si no hay rastreadores, como vas a saber si el contagio es de un bar, de un colegio o de un gimnasio

J.A.López Guerrero: Los casos que brotan en un domicilio, no salen de ahí, vienen de fuera. El virus es un virus que se transmite de forma área y por aerosoles, entre personas no convivientes que hablan en voz alta

José Luis Yzuel: A nosotros hoy la Comunidad de Madrid nos ha propuesto permanecer con la mascarilla. Quitarse la mascarilla para comer o beber con distancia adecuada y ventilación no es más peligroso que ir en un autobús, en el AVE, en un aula o en una oficina que no tenga las ventilaciones que tenemos en la hostelería…Hoy me ha llegado un informe de las bajas de nuestro sector, estamos un 50% más bajos que por ejemplo en el sector de la formación. Hay más bajas entre los maestros que entre los profesionales de la hostelería. Si tú comes a metro y medio es un lugar seguro.

José Antonio López Guerrero: El personal que trabaja en la hostelería lleva la mascarilla en todo momento. Los que se contagian son los comensales.

César Carballo: No es que sea más peligroso el colegio o el transporte público. Cuando ustedes sacaron todo al exterior, a las terrazas, probablemente lo hicieran mucho menos peligroso porque cualquier actividad de interior sin mascarilla durante una hora y media es peligroso. Si es que hasta en seis metros ha habido contagios en restaurantes.