Todas contra Ignacio Garriga (VOX) con la complicidad de Ana Pastor: «Negacionista de la pandemia», «fascista», «machista»

Atresmedia se prestó al esperpento. Luego lo revestirán de debate político que engrandece la democracia, pero fue un ejemplo de telebasura más como el que cocina Paolo Vasile en Telecinco. Al menos esta vez la totalidad de los candidatos se dignó a hablar en español. Ya el espectador se conforma con cualquier cosa.

Eso en lo puramente formal de ‘El debat’, celebrado y emitido este 12 de febrero de 2021. En el contenido, luego se extrañarán de los buenos resultados de VOX.

Allí, las representantes de extrema-izquierda de la CUP, Laia Estrada, y de Podemos, Jessica Albiach, insultaron muy duramente al portavoz de la formación derechista, Ignacio Garriga. Si a eso le sumamos los ataques violentos que ha recibido del independentismo en algunos actos políticos o lo largo de la semana y que el representante del PP, Alejandro Fernández, también dedicó parte de su tiempo a arrearle, tenemos el coctel servido.

Fernández (PP) acusó a Garriga de «negacionista» por unas declaraciones de su líder Santiago Abascal al principio de la pandemia sobre las mascarillas. Rápidamente la ‘cupera’ Estrada y la ‘común’ Albiach elevaron el tono, entre acusaciones de «fascista, «racista» y «machista». La ‘moderadora’ Ana Pastor era partícipe del dislate. «A veces, cuando gritan mucho a la vez no escucho lo que dicen», les adviertía. «Bajen el tono para evitar un debate de este tipo que le produzca rechazo a la gente».

Alejandro Fernández (PP): «Quiero condenar las agresiones a VOX en campaña, nosotros las hemos sufrido, yo en mi domicilio, y es algo muy duro. Pero dicho esto hay que decir algunas cosas, él ha dicho que su modelo es radicalmente distinto a los demás. Cito textualmente a Santiago Abascal: «Nos imponen las mascarillas». Eso es el populismo señor Garriga. La hemeroteca le deja con las posaderas al aire. ¿Usted es capaz de mantener una afirmación así?

Garriga: ¿Usted está de acuerdo con las declaraciones de su líder donde criminalizaba a la policía nacional?

Ana Pastor: Señor Garriga, no grite, y no hablen a la vez que no se entiende lo que dice

Alejandro Fernández: No me ha contestado porque la hemeroteca deja a todo el mundo con las posaderas al aire cuando hacen populismo.

Garriga: ¿Me llama negacionista?

Ana Pastor: Señor Fernández, déjele contestar

Garriga: Claro que no soy negacionista, entre otras cosas porque mi madre falleció por COVID. Los únicos negacionistas son ustedes que niegan la inmigración ilegal, la seguridad en las calles

Laia Estrada (elevando el tono): Usted lo que es es un fascista y un xenófobo

Garriga: Habla la delincuente metida a política

Pastor (con mucha calma): Señora Estrada, señora Estrada, voy a intentar darle la palabra a la señora Albiach. Señora Estrada no grite

Albiach: Yo le diría señor Garriga que no se haga la víctima porque las víctimas son las supervivientes de la violencia machista que usted niega

Garriga: No tire piedras