El rotulista despedido de TVE reincide en sus memeces: «Me han despedido, como al abuelo de Leonor»

Bernat Barrachina, el guionista-rotulista despedido del programa ‘La Hora de la 1’ (TVE) por titular la pieza referente a la heredera al trono español de esta guisa, «Leonor se va de España, como su abuelo», ha vuelto a liarla.

Esta vez ha ido a su particular rincón de pensar, Twitter, en el que ha perpetrado lo que él debe considerar una ‘gracia’ que a buen seguro le habrán jaleado los acólitos socialcomunistas que pululan por España.

Así las cosas, Barrachina, exdircom del Ayuntamiento de Badalona, amigo personal de Enric Hernández, director de Informativos de TVE, soltaba su ‘pedorreta’ en la red social del estornino asegurando que le habían despedido igual que habían hecho con el rey emérito, Juan Carlos I:

Me han despedido, como al abuelo de Leonor pic.twitter.com/UxHgW9eUfV

Por supuesto, pocos pueden poner en tela de juicio que las terminales mediáticas con tendencia socialista y podemita van a salir al socorro de este guionista.

Y si no, vean la perla rescatada por Toni Cantó (Ciudadanos) sobre lo que Barrachina ya pensaba en el año 2014, cuando Podemos acababa de irrumpir en la vida política de España con un relativo éxito en las elecciones europeas del 25 de mayo de 2014:

Eso sí, al que fuera guionista del programa presentado por Mónica López la ‘broma’ de volver a meterse con la Corona a través de Twitter le supuso un revolcón contundente:

