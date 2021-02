Salvaje ataque de USO (TVE) contra la «Atila» Rosa María Mateo y «el verdadero capo» Enric Hernández

Intachable nota de USO, uno de los sindicatos mayoritarios de RTVE, contra la incompetencia de los directivos del ente público, que han acabado con su credibilidad durante esta funesta etapa con Pedro Sánchez en Moncloa y Rosa María Mateo y Enric Hernández en Prado del Rey.

La ‘jugadita’ del rótulo contra la princesa Leonor y la Casa Real, que dicen defender, ha acabado por echar por tierra con los últimos miligramos de dignidad que quedaba en esa casa.

«Mientras el poder legislativo estadounidense avanza en su segundo juicio político al expresidente Donal Trump, el pueblo español ya ha emitido su sentencia condenatoria a RTVE a través de su más legítima herramienta de poder democrático: las audiencias», dice el mencionado sindicato sobre los últimos acontecimientos.

USO pone sus mirada contra la administradora única cada día menos provisional, incapaz de evitar que acciones como las del rótulo sigan ocurriendo en la televisión que pagamos todos.

No olvidemos que la administradora única no pasa de ser una mera convidada de piedra a una mesa a la que llegó como cuarto o quinto plato, por no decir postre, para una silla que otros candidatos más astutos y mejor informados rechazaron

Su condición de enchufada ha trascendido tanto a su gestión que su currículum pasará a la historia con calificativos como caótica, desnortada y sectaria. La guinda del pastel ha sido su comunicado exculpatorio sobre el rótulo con el que uno de los contratados externos de Enric Hernández, procedentes de la política catalana, ha terminado de poner en la picota la ya muy desprestigiada línea informativa de RTVE.