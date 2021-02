Inda pone firme a la progresía: «El colegio de Leonor costará 17.000 € menos que la niñera de Podemos»

La decisión de que la princesa Leonor curse los dos próximos años lejos de España ha sacado a relucir la peor cara de la progresía.

Amén de las críticas de los podemitas y sucedáneos haciendo una defensa a ultranza de la educación pública española, aunque muchos no dudaron en su momento en agarrar las maletas e irse a Italia, Chile o Estados Unidos, la propia TVE se destapó con un rótulo malintencionado, sectario y, por mucho que se quiera negar la mayor, nada accidental.

En la noche del 13 de febrero de 2021, el director de Okdiario, Eduardo Inda, dejaba bien a las claras que los reyes de España, Felipe VI y Letizia Ortiz, tenían todo el derecho del mundo a mandar a su hija al centro formativo que ellos estimasen oportuno.

Señalaba el periodista navarro en el transcurso de la tertulia política en ‘laSexta Noche’ que, entre otras razones de peso como el derecho de los padres a elegir la institución académica en la que su hija debe cursar sus estudios, los mismos no iban a costarle a los españoles un euro añadido puesto que usarán la asignación prevista en los Presupuestos Generales del Estado para la Casa Real en enviar a Gales a Leonor:

Proseguía Inda su exposición ponderando la elección del centro en el que estudiará a partir del curso que viene la princesa Leonor:

En segundo lugar, el Atlantic College es un grandísimo colegio. Yo lo conozco porque un primo mío estudió allí becado en los años70 y es uno de los mejores colegios del mundo y si no seguramente el mejor de Europa .

El director de Okdiario daba un dato esencial que venía a desmentir la gran trola espolvoreada por la facción socialcomunista política y mediática, el cero coste que iba a tener para los españoles la educación en el extranjero de la heredera al trono de España:

Y, finalmente, tampoco dejó en el tintero lo perpetrado por TVE con el famoso rótulo atacando a Leonor:

Lo de TVE es inenarrable. Yo siempre he dicho que las televisiones públicas deberían cerrarse porque los impuestos públicos no están para que el gobernante de turno, me da igual que sea del PSOE, de Podemos o del PP, hagan propaganda con cargo a nuestros impuestos. Por tanto, este episodio demuestra lo que son las televisiones públicas, un órgano de propaganda al servicio del gobernante de turno.