TVE ‘contrata’ a la independentista Pilar Rahola para comentar la noche electoral en Cataluña

Se dice popularmente que en determinadas situaciones, hasta las compresas pueden dar lecciones.

Al menos se trata de conseguir que la chapuza no traspase, que no se note.

Sin embargo, en TVE no están por la labor de mostrarse exquisitos con la neutralidad ni con la imparcialidad.

Y, como si se hubiera reconvertido la televisión admistrada por Rosa María Mateo en una sucursal de la TV3, esta noche del 14 de febrero de 2021 se ha ‘fichado’ a la independentista Pilar Rahola como comentarista estrella de la jornada electoral en Cataluña, información adelantada por los compañeros de Crónica Global.

Tiene su aquel que la cadena pagada con el dinero de todos los españoles tenga que recurrir a otro medio público, además con reminiscencias separatistas, para traerse a una tertuliana que, precisamente, no está por la unidad de España y que es de las que no tendría problemas en gritar eso de «Catalunya Lliure».

Es más, esta tertuliana y exintegrante de ERC es de las que predica desde el pesebre de la TV3 el odio contra España.

Lo cierto es que alguien en TVE debería de hacérselo mirar con urgencia cuando adopta este tipo de decisiones.

No es que pretendamos que Pilar Rahola sea una propagandista del PSOE, del PP o de Ciudadanos, pero al menos se espera que dentro de la nómina de tertulianos escogidos no se vaya a elegir a alguien que, precisamente, desde la TV3 ha hecho proselitismo de la ruptura con España.

Como tampoco parece lógico que se le dé carrete a una política, metamorfoseada ahora en periodista, que ha ensalzado la figura del fugado Carles Puigdemont.

En TV3, donde cobra más de 52.000 euros al año, según la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales, es normal que la tengan como referente del secesionismo y la inviten cada sábado en la noche a ese programa que es un canto contra España y que lleva como título ‘Preguntas frecuentes‘.

Sin embargo, la decisión de TVE de tenerla este 14 de febrero de 2021 como tertuliana estrella produce verdaderos sarpullidos y no hay más que acercarse al balcón de las redes sociales para comprobar el rechazo que produce su presencia en la televisión que pagan a escote todos los ciudadanos:

TVE ‘ficha’ a Pilar Rahola para su noche electoral del 14F https://t.co/wqFNxOveIV vía @cronicaglobal @rtve en serio no hay analistas de más calidad a las que acudir o se trata de una apuesta por el show must go on?

— Argelia Queralt Jiménez 😷 (@ArgeliaQueralt) February 13, 2021