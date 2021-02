TVE es el hazmerreír de la competencia: el ‘Deluxe’ (Telecinco) se mofa del vomitivo rótulo contra Leonor

El episodio del rótulo en TVE contra la princesa Leonor va a costar borrarlo de la memoria colectiva.

La televisión presidida por esa administradora única, llamada Rosa María Mateo, se ha convertido, con todos los argumentos del mundo, en el pim, pam, pum de la competencia.

Nadie, en su sano juicio, entendió lo del bochornoso rótulo de ‘Leonor se va de España, como su abuelo‘ como un error sin más.

Tenía su carga de mala leche, máxime además teniendo dentro del Gobierno a la facción podemita de Pablo Iglesias quien siempre ha abogado por finiquitar la monarquía.

Y, además, por si alguien dudase a estas alturas de que esto había sido una pifia voluntaria, el propio encargado de colocar el titular de marras en la pieza sobre la educación foránea de Leonor, dejó bien a las claras que lo hizo con toda la intención del mundo.

Bernat Barrachina, el guionista fumigado de ‘La Hora de la 1’ (TVE) fue bastante explícito en su cuenta de Twitter:

Me han despedido, como al abuelo de Leonor pic.twitter.com/UxHgW9eUfV — Bernat Barrachina (@bernibarrachina) February 11, 2021

Todo eso, aderezado a la perfección y sacudido en una coctelera, ha servido no solo para que el resto de medios de comunicación hayan puesto como hoja de perejil a Rosa María Mateo y a su director de Informativos, Enric Hernández, no solo por permitir que esos ataques a la institución monárquica salgan al aire, sino que luego se escudasen en un comunicado para decir que se había actuado ante ese hecho con el despido del autor de la ‘gracia’, como si este no hubiese tenido un superior que hubiera dado la conformidad a su ‘creación’.

Pero casi peor que las críticas, lógicas por otro punto, está el hecho de que las otras cadenas televisivas puedan aprovecha el vodevil del rótulo contra la princesa Leonor para hacer befa y mofa de la televisión pública.

Y en la noche del 13 de febrero de 2021, en el programa ‘Deluxe’, en Telecinco, se sacó tajada de la infamia perpetrada por Bernat Barrachina.

Nada más lejos de la intención de la cadena de Mediaset de jalear el ataque de TVE a la Corona española. Lo que hizo el programa de Jorge Javier Vázquez fue mofarse precisamente de lo que hizo la cadena de Rosa María Mateo.

Igual pasó desapercibido para muchos espectadores el rótulo utilizado por Telecinco mientras entrevistaba a la cantante Massiel. Sin embargo, los siempre sagaces compañeros de Plataforma TVE Libre pillaron una desopilante captura:

El título escogido por los guionistas del ‘Deluxe’ fue este: