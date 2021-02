Cintora abraza la causa de Hasel en TVE y un tertuliano se harta de su sectarismo: «¡La pregunta es una trampa!»

A primera hora de la mañana de este 16 de febrero de 2021 fue arrestado el rapero Pablo Hasel, que se había atrincherado en la Universidad de Lérida, para pasar a disposición judicial e ir a la cárcel por la condena que atesora.

Se pueden imaginar que ese fue el momento preciso en el que le dejaron el programa hecho a Jesús Cintora en su sectario Las cosas claras, el programa más radical de izquierdas de la televisión nacional que además está en la cadena pública, la que pagamos todos y no precisamente barata.

Con ello arrancó y a ello se dedicó durante toda la primera parte del espacio, aunque no contaba con algo Cintora: el tertuliano que le iba a dar el alto por ser un presentador manipulador de manual.

Juan Fernández Miranda, periodista de ABC, invitado a la mesa de TVE, no estaba por la labor de soportar las maniobras del presentador para dejar a Hasel como un pobre rapero al que meten en prisión porque no les gustan sus canciones:

Juan Fernández Miranda: La imagen que hemos visto hoy ha sido buscada por Hasel, porque se ha metido ahí sabiendo lo que significa, y esto no tenía otra salida porque tiene una orden judicial de la Audiencia Nacional. Tiene cuatro condesa firmes y dos recurridas… A mí m parece interesante abrir el debate sobre la libertad de expresión, pero me gustaría que en ese debate se despenalizaran todos los delitos, no unas sí y otras no. ¿Porque hacer un enaltecimiento de ETA no es inducir al odio? Hay que abrir un debate amplio y no ideologizado.

Cintora: La pregunta es muy concisa y muy sencilla; ¿compartes que metan a un rapero, a un artista, que te puede gustar más o menos, por esas letras…?

Juan Fernández Miranda: Es una pregunta capciosa. ¡Es una pregunta capciosa! ¡No es que metan a un rapero!

Cintora: La pregunta es muy sencilla, por unas letras que se han considerado con injurias a la Corona. ¿Meter en la cárcel, sí o no?

Juan Fernández Miranda: Es que la pregunta es una trampa.

Cintora: ¿Ah, sí?

Juan Fernández Miranda: Sí.

Cintora: Ah.

Juan Fernández Miranda: Porque tú dices, un rapero, en la cárcel, por cantar… ¡No! Un señor que ha sido condenado.

Cintora: La pregunta es muy sencilla. ¿Meterías en la cárcel a Pablo Hasel? La respuesta ha quedado clara.