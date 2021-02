Pablo Hasel saca a paseo su baja estofa en TV3 con este insulto a Javier Gállego: «Eres un criminal»

Como rapero ya ha demostrado lo que es.

Pero como persona y entrevistado tampoco mejora mucho el producto.

Pablo Hasel protagonizó el 13 de febrero de 2021 un momento desagradable en el programa ‘Preguntas Frecuentes’, en la TV3, horas antes de que se tuviera que producir su ingreso voluntario en la prisión.

El pseudoartista se dedicó a insultar al periodista y sociólogo Javier Gállego cuando este le preguntó de manera muy directa si se reafirmaba en sus opiniones vertidas en las últimas fechas hablando de que los etarras no eran más que presos políticos.

Así era la intervención de Gállego y su cuestión sin ambages para que respondiera Hasel:

El terrorismo de ETA, una banda que prácticamente asesinó a 1.000 personas, la mayor parte en democracia, con libertad política y usted, yo me quedé sorprendidísimo, hace unos días porque dijo textualmente en una televisión que los etarras son presos políticos, que ejercieron la autodefensa frente al Estado del terror y que son ejemplo de resistencia. ¿Usted se reafirma en estas declaraciones? Porque esto es enaltecer el terrorismo.

El rapero, con cara de pocos amigos y con un resquemor indisimulable, respondía de manera desabrida y con insultos hacia el sociólogo:

Lo que le voy a decir es que terrorismo es hacer lo que hacen mercenarios como usted blanqueando a un régimen criminal…

Gállego saltaba ante la falta de educación demostrada por el rapero que drapeaba su intervención con una cadena de insultos e improperios ante la pasividad de la presentadora de TV3:

¡No me insulte, yo a usted no le he insultado, yo he sido respetuoso!

Pablo Hasel, cuya educación tiene la misma fineza que un alacrán, seguía con su matraca:

Usted no ha sido respetuoso. A mí no me va a decir usted, a unas horas de ser encarcelado, no va a venir a decirme un mercenario del régimen lo que es democracia. Esto es una provocación. ¡Vete a limpiar la sangre a los Borbones criminales!

El periodista, que no daba crédito a lo que escuchaba, optó por zanjar la cuestión visto que lo único que pretendía el rapero era rebajar el debate al nivel del lodazal:

Muchas gracias, se ha definido usted perfectamente. Yo no me pongo a su nivel. Yo he sido muy educado, es usted quien se ha definido. Yo he sido muy respetuoso.

La presentadora del programa, de manera muy tibia, trataba de pedir tranquilidad y respeto, pero con Hasel al otro lado de la pantalla fue como reclamar una utopía. Tanto que el rapero acabó por vomitar nuevos insultos contra Javier Gállego: