Évole se lleva un buen revolcón por su equidistancia con Hasel: «No tiene talento, pero eso no puede llevarte a prisión»

¿Se imaginan ustedes que un artista de derechas hubiera dicho por su boca las barbaridades que ha soltado Pablo Hasel?

Incluso, vayan más allá. Pónganse en la situación de que el insultado hubiera sido alguien tan progre como Jordi Évole.

A buen seguro, ese actor o cantante ya no tendría opciones de poder desarrollar su labor en España porque le habrían lapidado a base de bien.

Sin embargo, si te llamas Pablo Hasel y te diriges al presentador de laSexta con todos los improperios que se te ocurran por delante, al final siempre habrá cierta comprensión por parte del afectado.

Así las cosas, en ‘El Intermedio’ (laSexta) del 18 de febrero de 2021, Wyoming aprovechaba la presencia de Évole en el plató para preguntarle qué le parecía el encarcelamiento del rapero catalán.

Pese a que Hasel se refirió a Évole como alguien que «merecía morir», al showman y periodista de Atresmedia no le importó situarse en una equidistancia que molestó bastante en redes sociales:

A mí Pablo Hasel, lo que hace, lo que dice, sinceramente, su capacidad artística la pongo muy en duda. Es un tipo que ha dicho auténticas barbaridades por Twitter, a mí por ejemplo. Pero que no tengas talento artístico no te tiene que llevar a la cárcel. Vamos, eso es lo que yo opino. Yo creo por encima de todo en la libertad de expresión, siempre que no le hagas daño directamente a alguien. Yo estoy en contra de su encarcelamiento y eso que Hasel es alguien que a mí en Twitter me dicho que ojalá se muera Jordi Évole.