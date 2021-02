Consuelo Ordóñez dinamita la encerrona de la TV valenciana aliada con el enaltecedor etarra Valtonyc

No tienen entrañas ni conciencia los ‘genios’ de A Punt, la televisión valenciana.

El programa ‘A la Ventura‘ contaba en la jornada del 19 de febrero de 2021 con la presidenta de la asociación de víctimas del terrorismo COVITE, Consuelo Ordóñez.

Sin embargo, a la hermana del que fuera líder de los populares en San Sebastián y futurible alcalde de la capital de Guipúzcoa por las siglas del Partido Popular, Gregorio Ordóñez, asesinado por ETA, no le contaron que iba a entrar en el mismo instante con el rapero José Miguel Arenas, más conocido como Valtonyc.

Ante la sarta de disparates del pseudoartista balear, ahora fugado como un conejo a la Bélgica a la que también escapó Carles Puigdemont, Consuelo Ordóñez fue bien clara.

Eso sí, dejó también un recado a la propia televisión valenciana y más en concreto al programa para el que fue requerida porque consideró que no habían jugado limpiamente con ella al juntarle con un enaltecedor de la banda terrorista ETA:

En la vida me ha pasado ésto con ningún medio de comunicación en 26 años.

El vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea, mostraba su repulsa por la encerrona a la que la televisión valenciana había sometido a la líder de COVITE juntándola con el enaltecedor etarra Valtonyc.

Consuelo Ordóñez ponía a Valtonyc contra las cuerdas y le recordaba algo esencial, que los raperos no son terroristas, pero sí que gente como él o Pablo Hasel estaban enalteciendo a ETA y eso es considerado como delito:

Primero, no se os condena por ser terroristas, ni mucho menos. Se os condena por enaltecimiento del terrorismo, que es muy diferente. No se os condena por ser terroristas, nadie ha dicho que seáis terroristas. Se os condena por enaltecer el terrorismo, eso es lo que hacéis. Y no es que ahora, cuando ya se ha acabado el terrorismo, es que están aflorando los delitos de enaltecimiento del terrorismo y es cuando se os persigue.