Vallés desinfla las presiones de Sánchez e Iglesias: «Hay llamadas, pero tengo el apoyo total de mis jefes»

Es la auténtica bestia negra, informativamente hablando, del Gobierno socialcomunista.

Pedro Sánchez y Pablo Iglesias temen cada noche, de lunes a viernes, a las 21 horas, saber con qué contenido golpeará Vicente Vallés en toda la línea de flotación de Moncloa.

De hecho, el presentador de las noticias de Antena 3 es casi una especie de verso suelto dentro de su grupo mediático, Atresmedia, donde tiene que hacer de perfecto equilibrio ante la tropa rendida a PSOE-Podemos, una brigada conformada por los Antonio García Ferreras, Mamen Mendizábal, Iñaki López, Ana Pastor o Susanna Griso.

El periodista madrileño acredita en una entrevista en la revista Telva publicada el 19 de febrero de 2021 que a él, hasta la fecha, no le han puesto puertas al campo a la hora de encarar las informaciones que llegan hasta la mesa de redacción.

Asegura que, independientemente del color del Gobierno, él no ha tenido problema alguno cuando ha habido que dedicar varios minutos de un informativo a hablar, por ejemplo, sobre el ‘caso Gürtel’ y las implicaciones que tenía el mismo para el Partido Popular, a pesar de que el presidente del Ejecutivo era Mariano Rajoy:

Vallés no duda en que tanto con Rajoy en el poder como con Sánchez ahora en La Moncloa, sus jefes habrán recibido llamadas y presiones para que determinados contenidos queden postergados o censurados. Pero, de momento, esos intentos han sido en vano:

No es ninguna novedad que los responsables de esta empresa, al igual que los de todas las empresas periodísticas, reciben llamadas. Aunque yo en mis jefes siempre he encontrado un apoyo total. Además de que en todos los sitios en los que he trabajado, he puesto toda la responsabilidad profesional que he podido al servicio de mi trabajo. Lo cual no significa que no me haya equivocado. ¡Claro que lo he hecho!, como todos, llevo muchos años trabajando y eso es inevitable.