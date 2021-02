Cómo de miserable será lo de Echenique que ni el podemita Cintora es capaz de sacarlo del barrizal en TVE

Adivinen qué medio de comunicación escogió Pablo Echenique, el ultra de Podemos, para tratar de explicar su miserable tuit alentando a los violentos a seguir atacando a la Policía y arrasando ciudades con la detención del delincuente Hasel como excusa… ¡Las Cosas Claras!

Efectivamente, cómo no, el programa de Jesús Cintora, pagado por todos los españoles en Televisión Española, dando cobijo a este tipo de personajes… Y no es nada de extrañar, no solo porque sean Pablo Iglesias y Rosa María Mateo los principales valedores del presentador escoradísimo a la izquierda y de su programa, sino porque queda muy reciente en el mismo programa el tertuliano hooligan que acusa a la Policía de provocar a los pacíficos manifestantes…

Y todo mientras se lo disfruta Cintora, o peor, mientras es él mismo quien hace las preguntas más capciosas y lamentables, aunque en esta ocasión sorprendió a propios y extraños.

Este 22 de febrero de 2021, por fin, el tipo podemita cargado de odio, portavoz de su partido en el Congreso, ‘explicándose’ en una televisión y entrando en una refriega con el presentador:

Cintora: ¿Hace algo de autocrítica sobre aquel tuit, se arrepiente en cierta forma, lo mantiene? Echenique: Pues mira Jesús, creo que se está planteando un falso debate, en nuestro país nadie apoya la quema de contenedores o el saqueo de negocios… Con lo cual es un falso debate y se evita el de fondo, el de la libertad de expresión y el de las condiciones vitales en que está viviendo nuestra juventud. Yo por supuesto que apoyo las manifestaciones en nuestro país en defensa de la libertad de expresión y que en su mayoría son pacíficas. Y la gente que estamos en cargos públicos pero también los referentes de opinión tenemos la obligación de debatir por qué pasan las cosas. Cintora: ¿Usted condena la violencia que estamos viendo estos días? Echenique: No solamente yo, todo el mundo. Es un falso debate. Me parece una ridiculez. Cintora: Pero estará conmigo que hay quien pudiera pensar que por no ser claro y sencillo se da pie a que el tiempo se pueda perder en eso… Dice que todo el mundo condena la violencia, ¿pero usted? Echenique: Claro, todo el mundo. Yo y todo el mundo. Es un falso debate. Cintora: Yo creo que señor Echenique que todo el mundo no condena la violencia. Echenique: Seguramente habrá una minoría muy pequeña que estará a favor de que se quemen contenedores. Pero seguramente un 99% contestaremos que no estamos a favor, por lo tanto es un debate falso, no hay debate ahí. Cintora: Yo entiendo señor Echenique que puede haber un trasfondo que sea muy importante… Ahora, considerar falso un debate en el que se aborda si se condena la violencia o no, a mí particularmente no me parece estéril. No creo que sea un debate falso. Y luego lo del tuit, ¿usted cree que a lo mejor no fue el mejor momento haber publicado este apoyo o haber sido más preciso? ¿Cree que podría haberse explicado mejor o haberlo aclarado antes?

Echenique: Bueno, hay infinitas maneras de escribir una frase, pero yo no me voy a sumar a la criminalización de la protesta social ni de la juventud. No voy a llamar niñatos ni terroristas a los jóvenes que se manifiestan en la calle. Yo a esto lo llamo falso debate.

Cintora: Señor Echenique, ahora que no nos ve nadie, sinceramente, ¿usted en estos días desde que puso ese tuit, en algún momento ha llegado a pensar que algunas veces con el Twitter se propasa o no es oportuno? ¿O no? Yo insisto, si hace algo de autocrítica.

Pues no. Nada de autocrítica. Patadón para adelante y a seguir, seguiremos con este ultra en el Gobierno.