Un inspector policial frena en seco a la inepta abogada de Pablo Hasel: «No le permito que insulte a mis compañeros»

La abogada de Pablo Hasel es una sujeta a la ‘altura’ de su representado.

Una tal Alejandra Matamoros se quejaba ante los medios que a su cliente, preso en la cárcel de Ponents, en Lérida, no se le había asignado una celda para él solo tal y como habían solicitado en su condición de «preso político».

A su vez, Matamoros aseguraba que Hasel no iba a colaborar en las tareas obligatorias de limpieza de la prisión, porque él lo de trabajar no lo trabaja, valga la redundancia, y que ni ella ni Pablo condenaban las protestas que llevan días arrasando las principales ciudades españolas.

Estoy viendo la entrevista a la abogada de Hasel, Alejandra Matamoros. Radical, inculta, agresiva e inepta.

Estoy contando hasta mil para no destrozar la tele — Mister Cuerdo (@Mr_Cuerdo) February 22, 2021

Un inspector policial: «No va a venir a darnos lecciones de democracia»

Posteriormente, Matamoros se pasó por ‘Cuatro al día‘, el programa de Joaquín Prat, donde el inspector de policía José María Benito le aclaró algunos conceptos.

Alejandra Matamoros, la abogada de Pablo Hasél, ha dado un recital de demagogia y vergüenza ajena en televisión. Está a la altura de su defendido. pic.twitter.com/5pX23pipdT — Toni Cantó (@Tonicanto1) February 22, 2021

«Si no me dejan terminar, me marcho del programa», amenazaba la abogada cuando el propio Benito, el presentador Prat o el tertuliano Israel García-Juez le rebatían o ponían en evidencia su sectarismo e incultura. «Usted tiene aprendido un mensaje y lo va colocando allá donde va», le reprochaba el policía.

Me está dando verguenza ajena la comparecencia de Alejandra Matamoros, abogada de Hasél, en #CuatroAlDía22F Qué absoluto bochorno y vaya argumentos y oratoria callejera. 🤦🏻‍♂️ — Álvaro Roldán (@alvaroRoldan_) February 22, 2021

«No le voy a permitir que siga insultando a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, que bastante están pasando ya por su culpa y la de su cliente, y no va a venir usted a darnos lecciones de democracia y a decir que la policía tortura en las comisarías», le ha dicho el inspector de policía, en defensa de sus compañeros.

Flipando viendo en el programa de Joaquin Prat a Alejandra Matamoros, presunta abogada de los radicales que reventaron las calles. De PSIQUIATRICO. 🤦🏻‍♂️ — Astur Gladiator 🇪🇸 (@GladiatorAstur) February 19, 2021

«¿España nunca ha sido condenada por torturas?», se repetía Matamoros. «¿Nunca ha sido condenada por Estrasburgo por no condenar la tortura, seguro?», repetía hasta la saciedad. Benito la mandó a paseo: «Usted es que vive en otro mundo».