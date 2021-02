Sucia insinuación de Colau contra los Mossos desde TVE: «Nadie por ir a una manifestación se tiene que exponer a perder un ojo»

Octava noche de protestas en Barcelona, y no es de extrañar que el presidente de la Generalitat tardara seis días en salir a dar la cara, y poco más o menos ocurre con la alcaldesa de la ciudad, Ada Colau, que por fin este 24 de febrero de 2021 aparece en una tele nacional para decir algo al respecto.

Lo que pasa es que eligió la televisión española podemita, que ya saben que ha llegado a un punto en el que se dedica a salvar políticos de izquierdas de la quema, nunca mejor dicho en este caso. De modo que Mónica López y su La hora de la 1 se pusieron al servicio de la alcaldesa en esta ocasión, con preguntas de lo más amables para que la política activista se explicase…

Y ni por esas. Colau terminó incurriendo en bocachancladas varias, auténticas burradas en contra de los Mossos D’Esquadra en un momento en el que mejor les habría venido apoyo institucional y silencio en lugar de sucios ataques.

Qué pena, con lo bien que había empezado, siempre tiene que fastidiarlo con un ‘pero’ Colau.

Pero ya estaba ahí Mónica López para ponerle la queja en bandeja. Después de ocho noches sorteando lanzamientos de adoquines y señales de tráfico, tienen que estar encantados los Mossos con esta conversación en plena tele pública:

Ada Colau : También creo que cuando están habiendo incidentes en la calle no es momento de hacer cuestionamientos genéricos. Los cuerpos policiales hacen una tarea muy difícil y lo que hay que hacer es analizar si hay alguna práctica no correcta, que se investigue. Los Mossos han abierto una investigación estos días y hay que celebrar que hayan tenido una reacción tan rápida en el caso de la manifestante que perdió el ojo esta semana. La cuestión de los proyectiles de FOAM, aquí ya se habían prohibido las balas de goma, y sobre estos ya lo hemos planteado, que quizás hay que prohibirlos o limitar mucho su uso…

Y aquí viene el golpe final de Colau:

Este 22 de febrero de 2021 se asomaba por El Programa de Ana Rosa de Telecinco el mediático Toni Castejón, portavoz de un sindicato de los Mossos, precisamente para explicar la dantesca situación a la que se ven sometidos sus compañeros en la calle contra estos salvajes: los políticos, desde sus despachos pensando en la independencia, les impiden actuar, les sujetan las porras mientras les llueven piedras:

La violencia es salvaje, la hemos visto en otras ocasiones, pero sobre todo desde el año pasado, muy orientada contra el policía. Hemos visto los sabotajes, que son indignos, y el ataque a las comisarías de Vic o de Vilafranca; ataques a la Guardia Urbana… Van a hacer el mayor daño posible y luego no tienen una respuesta a nivel político ni apoyo a los compañeros.

Nosotros no bajamos de la furgoneta si no nos dan la orden. Evitar saqueos es muy complicado con un volumen de 6.000 personas, porque en cuatro minutos han saqueado. Nosotros obedecemos órdenes pero estas órdenes no pueden fallar para el policía que está ahí recibiendo impactos, adoquines y cócteles molotov.