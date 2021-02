Vallés pone al borde de un ataque de nervios a las hordas de Podemos con nuevos datos sobre su ‘Caja B’

Están que se tiran de los pelos y también del moño.

A las hordas podemitas no les ha gustado un ápice que la Audiencia de Madrid haya vuelto a reabrir la investigación sobre la ‘Caja B’ del partido de Pablo Iglesias.

Pero lo que peor llevan los de Unidas Podemos es que encima esa información haya llegado a los medios de comunicación.

Y si los comunistas tienen a un periodista entre ceja y ceja ese es el presentador de las noticias de las 21 horas en Antena 3.

Vicente Vallés, el 23 de febrero de 2021, dedicó una pieza de 40 segundos a hablar sobre la llamada ‘Caja B’ del partido de Pablo Iglesias.

Y rápidamente los podemitas pusieron a trabajar a su tropa en las redes sociales para hacer tendencia la etiqueta #Estercoleroinformativo como si les fuese la vida en ella, como si con hacer viral ese hashtag fuesen a tapar sus problemas en los tribunales de Justicia.

Así se podían leer en Twitter estas ‘perlas cultivadas’:

#EstercoleroInformativo:

Modus operandi 👉

Crear un escándalo sobre UP, airearlo en los medios, llenar portadas, ocupar horas y horas de TV, y cuando luego no tiene recorrido jurídico “mutis por el foro”.

La inmundicia no tiene fin. pic.twitter.com/yF1M8V234X

