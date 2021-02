Elisa Beni se pone hecha un basilisco con un Policía en pleno directo: «¡Esto no es un supermercado!»

A Elisa Beni, ya saben, tertuliana exaltada de izquierdas, le pusieron delante en Antena3 este 25 de febrero de 2021 a un policía. ¡Y para qué queremos más! Y eso que era de un sindicato…

El caso es que este portavoz sindical de la Policía Local andaluza protestaba por la controvertida vacuna de AstraZeneca que les van a poner:

Hablan de una serie de efectos secundarios de esta vacuna que son más altos que en otras… No la vemos idónea .

El caso es que esto fue suficiente para que la tertuliana Beni montara en cólera y un buen espectáculo en Espejo Público:

Ni en este país ni en ninguno de la Unión Europea se elige la vacuna. Esto no es un supermercado. Hace un flaco favor al cuerpo policial con estas introducciones que no tienen en cuenta a los demás. Hay personas que están esperando su turno mientras a ustedes les van a vacunar ya y ahora encima no les gusta esta y prefieren la otra.