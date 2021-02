Esperanza Aguirre desmonta el plan de Cué (El País) de condenarla ya: «¿Pero qué Carlos eres? No has dicho ni una sola verdad»

Como Luis Bárcenas ha señalado a Esperanza Aguirre, en Televisión Española se están frotando las manos. El extesorero del PP dice que la presidenta madrileña recibió un sobre con 60.000 euros para su campaña de 2007. Aguirre, por su parte, lo niega, y anuncia una querella contra él.

Esperanza Aguirre ha estado este 25 de febrero de 2021 haciendo un ’tour’ por los medios. En ‘La hora de La 1’, el periodista de El País Carlos Cué ya la había condenado: “es muy difícil creer que no estuviera al tanto la máxima responsable de un partido”.

Aguirre contra Cué

Tras su entrevista con Mónica López, la ex presidenta de la CAM tuvo sus mas y sus menos con el periodista de El País.

Aguirre se quejó muy amargamente que el señor Bárcenas tuviera “carta blanca” para declarar mentiras en todas partes.

“Yo solo pongo la mano en el fuego por mí y no por Bárcenas, que es un condenado y convicto. Yo no tengo miedo, llevo muchos años en política, jamás he hecho con conocimiento nada irregular”.

En el turno de preguntas del resto de componentes de la mesa, apareció Cué, al que Mónica López dio pasó simplemente como “Carlos”, provocando la confusión.

El de El País tenía tantas ganas de disparatar contra la del PP que ni se presentó. “¿Pero qué Carlos es?”, bramó Aguirre. Este se dio cuenta de lo que sucedía: “Carlos Cué, de El País”.

Y preguntó lo esperado: “Hay mucha información judicial constatada sobre la financiación irregular del PP. Y están los casos de su número dos y número 3 de los que usted ya ha hablado. ¿Usted cree que es posible que el espectador se crea que no supiera nada?”.

Pero pinchó en hueso: