Inda fulmina a Rodolfo Irago en directo en Telecinco: «¿Con quién has empatado? ¡No eres nadie!»

La mañana arrancó tensísima desde primera hora en El programa de Ana Rosa de Telecinco este 25 de febrero de 2021. Se otea en el horizonte el 8-M, que tanta polémica causó durante todo el 2020 por su cercanía a la expansión del coronavirus en España y los ánimos están más que caldeados.

Y si no fijémonos en la tertulia de Ana Rosa, que en apenas dos declaraciones ya había encontrado una bronca sobre su mesa de importantes dimensiones. El periodista Eduardo Inda, siempre duro y controvertido, y el tertuliano Rodolfo Irago, muy cercano a posiciones socialistas:

Irago: ¡Yo no tengo nada que explicarte a ti!

Eduardo Inda: ¿Con quién has empatado en esto del periodismo? No le has empatado a nadie, ¡no eres nadie!